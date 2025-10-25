शराबबंदी के बीच अहमदाबाद में शराब-हुक्का पार्टी, 20 गिरफ्तार

Ahmedabad. गुजरात में राज्य की स्थापना से ही शराबबंदी है। उसके बावजूद भी शहर से सटे जिले के बोपल थाना क्षेत्र में स्थित फार्म हाऊस में शराब और हुक्का पार्टी करने का मामला सामने आया है।बोपल पुलिस ने शुक्रवार मध्यरात्रि बाद (शनिवार तड़के) इस फार्म हाऊस पर दबिश देकर 20 लोगों को पकड़ा है। इसमें ज्यादातर विदेशी छात्र हैं, जो अलग- अलग देशों से यहां के अलग-अलग विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं। इसमें छह विदेशी छात्राएं शामिल हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि शीलज गाम क्षेत्र में स्थित जेफायर स्टेयज फार्म हाऊस में अफ्रीकी देश के छात्रों ने एक गेट टु गेदर म्यूजिक और लाइट शो पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में डीजे और बाहर से सिंगर को बुलाकर टेबल पर शराब परोसे जाने की सूचना मिली, जिससे टीमों ने नजर रखी और वहां ऐसी गतिविधि होने की जानकारी मिली। इस पर एलसीबी, एसओजी और बोपल थाने के पुलिस कर्मचारियों की अलग-अलग टीम बनाकर शुक्रवार मध्यरात्रि बाद फार्म हाऊस में जारी पार्टी में दबिश दी गई।
मौके पर जाकर देखा तो टेबलों पर शराब की बोतलें थीं, लोग नशे में नजर आए ऐसे में वहां से 20 लोगों को पकड़ा है। फार्म हाऊस का मालिक मिलन पटेल भी शामिल है। इसके अलावा पार्टी के लिए शराब की सप्लाई करने वाले अनंत कपिल और आशीष जाड़़ेजा को भी धर दबोचा है। पकड़े गए 20 में से 15 विदेशी छात्र हैं, जो अलग-अलग अफ्रीकी देशों के हैं। सबसे ज्यादा केन्या देश के मूल निवासी हैं।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि इस शराब व हुक्का पार्टी का आयोजन मूलरूप से केन्या के रहने वाले फिलहाल शेला निवासी क्रिपटो सेडरेक उर्फ जोन नाम के व्यक्ति ने किया था।
पार्टी स्थल से पुलिस टीम ने 29 सीलबंद विदेशी शराब की अलग-अलग ब्रांड की बोतलें बरामद की हैं। 22 बीयर के टीन जब्त किए हैं। इसके अलावा छह आधी भरी हुई व खुली हुई शराब की बोतल, चार कांच के गिलास, 17 प्लास्टिक के गिलास, 13 प्लास्टिक की पाइप वाले हुक्का, 15 हुक्का फ्लेवर के पैकेट, चार कोयला पैकेट, 62 पास, 19 मोबाइल फोन, 40 हजार की नकदी, एक कार सहित 6.57 लाख का मुद्दामाल बरामद किया है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग