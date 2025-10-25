Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

शराबबंदी के बीच अहमदाबाद में शराब-हुक्का पार्टी, 20 गिरफ्तार

-बोपल पुलिस ने मध्यरात्रि बाद दी दबिश, पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर विदेशी छात्र

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 25, 2025

Ahmedabad. गुजरात में राज्य की स्थापना से ही शराबबंदी है। उसके बावजूद भी शहर से सटे जिले के बोपल थाना क्षेत्र में स्थित फार्म हाऊस में शराब और हुक्का पार्टी करने का मामला सामने आया है।बोपल पुलिस ने शुक्रवार मध्यरात्रि बाद (शनिवार तड़के) इस फार्म हाऊस पर दबिश देकर 20 लोगों को पकड़ा है। इसमें ज्यादातर विदेशी छात्र हैं, जो अलग- अलग देशों से यहां के अलग-अलग विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं। इसमें छह विदेशी छात्राएं शामिल हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि शीलज गाम क्षेत्र में स्थित जेफायर स्टेयज फार्म हाऊस में अफ्रीकी देश के छात्रों ने एक गेट टु गेदर म्यूजिक और लाइट शो पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में डीजे और बाहर से सिंगर को बुलाकर टेबल पर शराब परोसे जाने की सूचना मिली, जिससे टीमों ने नजर रखी और वहां ऐसी गतिविधि होने की जानकारी मिली। इस पर एलसीबी, एसओजी और बोपल थाने के पुलिस कर्मचारियों की अलग-अलग टीम बनाकर शुक्रवार मध्यरात्रि बाद फार्म हाऊस में जारी पार्टी में दबिश दी गई।

मौके पर जाकर देखा तो टेबलों पर शराब की बोतलें थीं, लोग नशे में नजर आए ऐसे में वहां से 20 लोगों को पकड़ा है। फार्म हाऊस का मालिक मिलन पटेल भी शामिल है। इसके अलावा पार्टी के लिए शराब की सप्लाई करने वाले अनंत कपिल और आशीष जाड़़ेजा को भी धर दबोचा है। पकड़े गए 20 में से 15 विदेशी छात्र हैं, जो अलग-अलग अफ्रीकी देशों के हैं। सबसे ज्यादा केन्या देश के मूल निवासी हैं।

केन्या के क्रिपटो ने किया था आयोजन

प्राथमिक जांच में सामने आया कि इस शराब व हुक्का पार्टी का आयोजन मूलरूप से केन्या के रहने वाले फिलहाल शेला निवासी क्रिपटो सेडरेक उर्फ जोन नाम के व्यक्ति ने किया था।

29 बोतल शराब, 22 बीयर टीन, 13 हुक्का जब्त

पार्टी स्थल से पुलिस टीम ने 29 सीलबंद विदेशी शराब की अलग-अलग ब्रांड की बोतलें बरामद की हैं। 22 बीयर के टीन जब्त किए हैं। इसके अलावा छह आधी भरी हुई व खुली हुई शराब की बोतल, चार कांच के गिलास, 17 प्लास्टिक के गिलास, 13 प्लास्टिक की पाइप वाले हुक्का, 15 हुक्का फ्लेवर के पैकेट, चार कोयला पैकेट, 62 पास, 19 मोबाइल फोन, 40 हजार की नकदी, एक कार सहित 6.57 लाख का मुद्दामाल बरामद किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

25 Oct 2025 10:42 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / शराबबंदी के बीच अहमदाबाद में शराब-हुक्का पार्टी, 20 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: पटाखे फोड़ने को लेकर हुए झगड़े में युवक की हत्या, 11 आरोपी गिरफ्तार

paldi police station
अहमदाबाद

गुजरात के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू होंगे ग्रेन एटीएम : बांभणिया

अहमदाबाद

अहमदाबाद में ‘नहाय-खाय’ से हुआ छठ महापर्व का आगाज

Indira bridge
अहमदाबाद

राज्यमंत्री बनने पर रीवाबा का जामनगर में स्वागत

अहमदाबाद

अहमदाबाद में रोजगार मेला : 155 नव-नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.