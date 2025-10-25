शराबबंदी के बीच अहमदाबाद में शराब-हुक्का पार्टी, 20 गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि शीलज गाम क्षेत्र में स्थित जेफायर स्टेयज फार्म हाऊस में अफ्रीकी देश के छात्रों ने एक गेट टु गेदर म्यूजिक और लाइट शो पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में डीजे और बाहर से सिंगर को बुलाकर टेबल पर शराब परोसे जाने की सूचना मिली, जिससे टीमों ने नजर रखी और वहां ऐसी गतिविधि होने की जानकारी मिली। इस पर एलसीबी, एसओजी और बोपल थाने के पुलिस कर्मचारियों की अलग-अलग टीम बनाकर शुक्रवार मध्यरात्रि बाद फार्म हाऊस में जारी पार्टी में दबिश दी गई।