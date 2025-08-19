वडोदरा-सूरत के बीच 25 लाख की शराब जब्त, ट्रक चालक को पकड़ा

वडोदरा. जिले के वरणामा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वडोदरा-सूरत के बीच वरसाडा के पास पुलिस टीम ने मंगलवार को 25 लाख की शराब जब्त की। मौके से हरियाणा निवासी ट्रक चालक समीम उमर मोहम्मद पठाण को पकड़ा।वरणामा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक एस जे वाघेला ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाइवे नंबर 48 पर वडोदरा-सूरत रोड पर बंद बॉडी के एक ट्रक में बड़ी मात्रा में शराब भरकर ले जाई जाएगी।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नेशनल हाइवे नंबर 48 पर वडोदरा-सूरत रोड पर वरसाडा मोड़ के पास निगरानी शुरू की। इस दौरान वहां वाहनों की जांच के दौरान सूचित ट्रक को घेरकर रोका। चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारकर पूछताछ की गई। उसने अपनी पहचान हरियाणा के नुह जिले की तावडु तहसील में भाजलका रोड रेलवे ब्रिज के पास रहने वाले समीम उमर मोहम्मद पठाण के रूप में बताई।

ट्रक में भरे माल के बारे में पूछने पर वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। ट्रक की तलाशी के दौरान नूडल्स व नमकीन के बॉक्स की आड़ में 25.30 लाख रुपए की 165 पेटियों में 6336 बोतल शराब मिली। पुलिस ने शराब, ट्रक, 5 हजार रुपए नकद, 1 मोबाइल, 14.61 लाख रुपए के नूडल्स व नमकीन के 840 बॉक्स सहित 70.02 लाख रुपए का माल जब्त किया। इस संबंध में ट्रक चालक व शराब भरने वाले हरियाणा के नुह जिले के निवासी व्यक्ति के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के तहत वरणामा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।