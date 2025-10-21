भगवान द्वारकाधीश का स्वर्ण रंग के वस्त्रों से श्रृंगार

जामनगर. देवभूमि द्वारका जिले में तीर्थ यात्रा धाम द्वारका िस्थत जगत मंदिर में इस वर्ष रूप चतुर्दशी और दिवाली पर भगवान द्वारकाधीश का स्वर्ण वस्त्रों से श्रृंगार किया गया।

जगत मंदिर में पारंपरिक दिवाली उत्सव मनाया गया। भगवान द्वारकाधीश को स्वर्ण रंग के वस्त्रों के साथ ही सोने-चांदी और हीरे जड़ित आभूषणों से श्रृंगारित किया गया। सिर पर स्वर्ण जड़ित मुकुट सुशोभित किया गया। इस अलौकिक श्रृंगार के दर्शन कर भक्तगण अभिभूत हो गए।

मंदिर के सभाखंड में आकर्षक रंगोली और दीपमाला दर्शन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण हाटड़ी दर्शन था। इस समय भगवान द्वारकाधीश ने स्वयं शामला सेठ के रूप में व्यापारी का रूप धारण किया।

ठाकोरजी के समक्ष विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से भरी हाटड़ी सजाई गई। ठाकोरजी को तराजू के साथ विराजमान किया गया। इस अवसर पर चोपड़ा पूजन भी किया गया। लक्ष्मी स्वरूप के स्वर्ण-रजत सिक्कों की भी पूजा की गई। हजारों भक्तों ने प्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य दर्शन का लाभ उठाया, जबकि लाखों कृष्ण भक्तों ने विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से भी इस अवसर का आनंद लिया।