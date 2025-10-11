प्रेम त्रिकोण प्रकरण: मां और बेटी की हत्या कर युवक ने की आत्महत्या

Ahmedabad. जिले की साणंद तहसील के लोदरियाल गांव के एक मकान से तीन शव मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रेम त्रिकोण के मामले में मां और बेटी की हत्या कर एक युवक ने खुद भी आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान मकान में किराए पर रहने वाले रणछोड परमार (42), अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में रहने वाली गीता वाणिया (35) और गीता की पुत्री देवांशी (5) के रूप में हुई है। घटना स्थल से 10 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है। इस मामले में चांगोदर पुलिस ने शनिवार को आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया।
चांगोदर थाने के पुलिस निरीक्षक ए पी चौधरी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम साढ़े छह बजे से पहले लोदरियाल गांव के एक मकान में घटी जहां से तीन शव बरामद हुए थे। रणछोड़ और गीता एक दूसरे से प्रेम करते थे जो आपस में रिश्तेदार भी थे। गीता रणछोड़ की पत्नी के भाई की पत्नी थी जो करीब तीन साल से पति से अलग मायके में रह रही थी। वह मन्नत के लिए बेटी को लेकर लांभा मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकली थी।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह प्रेम त्रिकोण का मामला है। रणछोड ने पहले गीता और उसके बाद उसकी पुत्री देवांशी की पेपर कटर से गले पर वार कर हत्या की। फिर उसने खुद भी गले और हाथ पर वार कर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक महिला के पिता कानजी वाणिया की शिकायत पर रणछोड परमार के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया है।
पुलिस निरीक्षक चौधरी ने बताया कि घटनास्थल से 10 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें प्रेम त्रिकोण का उल्लेख है। गीता और रणछोड़ एक दूसरे से प्रेम करते थे। गीता के संजय ठाकोर नामक व्यक्ति से भी संबंध थे। आरोप है कि ठाकोर गीता और रणछोड़ दोनों को परेशान कर रहा था। सुसाइड नोट में इससे जुड़ा आरोप लगाया है।
