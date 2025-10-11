प्रेम त्रिकोण प्रकरण: मां और बेटी की हत्या कर युवक ने की आत्महत्या

Ahmedabad. जिले की साणंद तहसील के लोदरियाल गांव के एक मकान से तीन शव मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रेम त्रिकोण के मामले में मां और बेटी की हत्या कर एक युवक ने खुद भी आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान मकान में किराए पर रहने वाले रणछोड परमार (42), अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में रहने वाली गीता वाणिया (35) और गीता की पुत्री देवांशी (5) के रूप में हुई है। घटना स्थल से 10 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है। इस मामले में चांगोदर पुलिस ने शनिवार को आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया।