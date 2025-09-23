समाजवाद के सच्चे प्रणेता थे महाराजा अग्रसेन : सुनील अग्रवाल

अहमदाबाद. श्री महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान, अहमदाबाद की ओर से अग्रसेन महाराज की जयंती पर सोमवार को सदभावना यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के वस्त्रापुर स्थित मानसी सर्कल के पास हनुमान मंदिर में आरती के बाद यात्रा आरंभ हुई। बोडकदेव चौराहा, गोयल टेरेस, प्रयाग टावर होते हुए गैलेक्सी टावर पहुंचने पर अग्रवाल परिवार की ओर से यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद गुरुद्वारा होते हुए उदगम स्कूल के सामने राधाकृष्ण मंदिर के बाहर पहुंचकर यात्रा एक सभा में परिवर्तित हुई।

संस्थान के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन महाराज समाजवाद के सच्चे प्रणेता थे। उपाध्यक्ष राम अवतार चौधरी, महामंत्री रवि प्रकाश गोयल ने ने भी विचार व्यक्त किए। मंदिर प्रांगण में पूजा-आरती भी की गई।

इस अवसर पर यात्रा संयोजक प्रमोद गुप्ता, श्याम सुन्दर ढानावाला, रामविलास गोयल, अजय अग्रवाल, राकेश जैन, शरद अग्रवाल, रमेश जैन, अंकित अग्रवाल, बलराज जैन, राजेश अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, भानु अग्रवाल, शत्रुघ्न सरावगी, ललित अग्रवाल, प्रवीन अग्रवाल, श्याम सुन्दर गोयल, शिवरतन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, शकुंतला चौधरी, हेमा अग्रवाल आदि ने भाग लिया।