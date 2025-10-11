भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता: राष्ट्रपति मुर्मु

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि गुजरात में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की संस्कृति को पूरे देश में प्रसारित करने की आवश्यकता है। विद्यापीठ के विद्यार्थी इस संस्कृति के संवाहक बनेंगे। गुजरात के उद्यमियों ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। सफल प्रवासी भारतीयों में गुजरात के लोगों की बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का संचार ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। राष्ट्रपति ने विद्यापीठ में बेटियों की संख्या छात्रों से अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।