पूर्व सैनिकों को बीपी मशीन सहित चिकित्सा उपकरण व दवाइयां भेंट

अहमदाबाद. जोधपुर एसोसिएशन अहमदाबाद ने वेलनेस प्रोग्राम के तहत शहर स्थित आर्मी कैंटोन्मेंट में पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए बनी संस्था में आधुनिक ब्लड प्रेशर (बीपी) मशीन अन्य उपकरण एवं दवाइयां भेंट की। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य देखभाल योजना (ईसीएचएस) पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए मेडिकल व अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इस अभियान के तहत एसोसिएशन ने आर्मी स्टेशन मुख्यालय को चिकित्सा उपकरण और दवाइयां सौंपीं।

ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) जहांगीर अंकलेसरिया, सेवानिवृत्त कर्नल बिमल जग्गी, एडमिन कमांडेंट ने स्टेशन कमांडर अहमदाबाद छावनी, जोधपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप लोढ़ा व एसोसिएशन के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से यह योगदान स्वीकार किया। कार्यक्रम में जोधपुर एसोसिएशन से जुड़े सेवानिवृत्त कमांडर सलिल मेहता ने कहा कि पूर्व सैनिकों की सहायता और हर संभव तरीके से उनके साथ खड़े रहना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर शहीद सैनिकों को वॉर मेमोरियल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में दानदाता चंचलराज मेहता, सुमेरराज लोढ़ा, वीरेन्द्र मेहता का आभार जताया गया। चंचलराज मेहता ने प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए के सहयोग वहीं एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण लोढ़ा ने लायंस नेत्र अस्पताल की ओर से निःशुल्क शिविर के आयोजन का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जोधपुर एसोसिएशन के सचिव यौवन मेहता, कोषाध्यक्ष लोकेश मेहता व अन्य मौजूद थे।