दुनिया की टॉप 500 इंडस्ट्रीयल कंपनियों में से 100 से ज्यादा गुजरात में : सीएम पटेल

राजकोट. शहर में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रेटर राजकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए भवन का भूमिपूजन किया।

उन्होंने कहा कि दुनिया की शीर्ष 500 औद्योगिक कंपनियों में से 100 से अधिक गुजरात में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी, जिससे राज्य को वैश्विक औद्योगिक मंच मिला।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात में पहले 66,000 छोटे उद्योग थे, जो अब बढ़कर 27 लाख एमएसएमइ तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में जनवरी 2026 में राजकोट में रीजनल वाइब्रेंट समिट आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल अपनाने की अपील की। उन्होंने अपेक्षा जताई कि ग्रेटर राजकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज स्वदेशी को अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी रहेगा।

कार्यक्रम में चैंबर के चेयरमैन धनसुख वोरा को 50 वर्षों की सेवा के लिए सम्मानित किया गया और उनकी जीवनी का विमोचन भी किया गया।