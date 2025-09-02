Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में प्रतिमाह 300 से ज्यादा लावारिस मरीजों का उपचार

-50 लावारिस शवों का किया जाता है अंतिम संस्कार

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Sep 02, 2025

File photo

एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में प्रति माह लगभग 300 से अधिक ऐसे मरीजों को उपचार के लिए लाया जाता है, जिनका अपना कोई नहीं होता है। इतना ही नहीं प्रति माह औसतन 50 लावारिस शवों का अस्पताल की ओर से अंतिम संस्कार भी किया जाता है। इसमें स्वैच्छिक संस्थाएं भी कभी -कभी योगदान देती हैं।सिविल अस्पताल में लावारिस बीमार मरीजों के उपचार के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। पिछले छह माह -फरवरी से जुलाई तक इस वार्ड में 1938 लावारिस मरीजों भर्ती कर उपचार दिया गया। इन सभी मरीजों के परिजन नहीं थे। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें किसी संस्था के जरिए उपचार के लिए पहुंचाया गया, तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें लोगों ने इमरजेंसी एम्बुलेंस 108 के जरिए यहां तक भेजा गया। इनमें से यदि किसी मरीज की मौत होती है तो उनका अस्पताल की ओर से पुलिस व चिकित्सा टीम की निगरानी में अंतिम संस्कार की विधि भी की जाती है। अस्पताल में लावारिस मरीजों के लिए जो वार्ड हैं उनमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि मरीजों को अपनों की कमी नहीं खले। इसके लिए त्योहारों पर यहां विविध आयोजन भी होते हैं।

धार्मिक आधार पर कर दिया जाता है अंतिम संस्कार

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि अस्पताल में उपचार के दौरान प्रति माह औसतन 50 लावारिस मरीजों की मौत हो जाती है। इनके अंतिम संस्कार में खास ध्यान रखा जाता है। पुलिस और चिकित्सा टीम की देखरेख के बीच अंतिम संस्कार किया जाता है। मृतक के धर्म के आधार पर दाह संस्कार या फिर दफनाया जाता है। कभी-कभी इस कार्य प्रणाली में गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग होता है। उनका कहना है कि अस्पताल में लावारिस मरीजों के विशेष वार्ड बनाकर उनमें सहयोग के लिए विशेष कर्मचारी भी रहते हैं।

छह माह में लावारिश मरीजों का उपचार

माह-मरीज

फरवरी-280

मार्च-352

अप्रेल-303

मई-348

जून-321

जुलाई-334

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

02 Sept 2025 10:34 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद सिविल अस्पताल में प्रतिमाह 300 से ज्यादा लावारिस मरीजों का उपचार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट