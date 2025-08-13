अहमदाबाद में एक वर्ष में 55 हजार से अधिक डॉग बाइट के मामले

राजपूत ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश को मद्देनजर रखते हुए अहमदाबाद महानगर पालिका शहर में सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर घूमने वाले मवेशियों को पकड़ने के बाद जिस प्रकार उन्हें पशुवाड़े में रखती है। उसी प्रकार श्वानों को रखने के लिए भी बाड़ा बनाने पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2023 से शुरू किए आवारा पशुओं को पकड़ने के अभियान के तहत 24000 मवेशियों को पकड़ा है। दाणीलीमडा और बाकरोल में बनाए करुणा मंदिर में रखा है।