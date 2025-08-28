अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में शुरू हुआ मदर मिल्क बैंक, राज्य में तीन और खुलेंगे

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में शुरू किए गए इस मदर मिल्क बैंक में कई सुविधा हैं। पंजीकरण के लिए क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर है। प्रत्येक लाभार्थी के लिए विशिष्ट आईडी, परामर्श केंद्र उपलब्ध है। बैंक में माताओं के लिए आठ आधुनिक दूध निष्कर्षण केंद्र हैं, जहां एकत्रित दूध को स्वचालित पाश्चुराइज़र से सुरक्षित बनाया जाता है। दूध भंडारण को तीन डीप फ्रीजर हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 45 लीटर है। दूध की शुद्धता के लिए जीवाणु परीक्षण किया जाता है। बैंक में 10 स्टाफ नर्स, 1 लैब टेक्नीशियन और 2 बाल रोग विशेषज्ञों की टीम दिन, रात कार्यरत है। आरओ वाटर, प्रतीक्षालय और म्यूजिक सिस्टम भी है।