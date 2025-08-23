अहमदाबाद में दिन दहाड़े अपहरण के बाद हत्या,3 गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर में दिन दहाड़ेे हत्या की घटना सामने आई है। कागडापीठ थाना क्षेत्र से शुक्रवार को अपहरण करने के बाद एक युवक की मेघाणीनगर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें आठ से दस युवक डंडों व अन्य हथियारों से दिन दहाड़ेे सड़क पर युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में कागडापीठ पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ा है। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की हैं। सूत्रों के तहत यह घटना गैंगवॉर के चलते हुई।