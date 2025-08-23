Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद में दिन दहाड़े अपहरण के बाद हत्या,3 गिरफ्तार

-कागडापीठ इलाके से अपहरण करने के बाद मेघाणीनगर क्षेत्र में ले जाकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज आए सामने

अहमदाबाद

Aug 23, 2025

Ahmedabad. शहर में दिन दहाड़ेे हत्या की घटना सामने आई है। कागडापीठ थाना क्षेत्र से शुक्रवार को अपहरण करने के बाद एक युवक की मेघाणीनगर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें आठ से दस युवक डंडों व अन्य हथियारों से दिन दहाड़ेे सड़क पर युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में कागडापीठ पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ा है। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की हैं। सूत्रों के तहत यह घटना गैंगवॉर के चलते हुई।

इलाके के एसीपी युवराज सिंह ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि कागडापीठ पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें विजय उर्फ बट्टो वाघेला, शैलेष गौतम और पूनम पटणी शामिल हैं। इसमें से विजय और शैलेष अपहरण करने में और पूनम ऑटो में बिठाकर ले जाने में शामिल था। फरार अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच टीमें बनाई हैं।

सूत्रों के तहत शहरकोटडा क्षेत्र में रहने वाले अक्षय पटणी ने कागडापीठ थाने में सतीश उर्फ सतियो पटणी, विशाल दंताणी, महेश उर्फ कट्टो,बावो, साजन, राज उर्फ सेसू सहित सात लोगों के विरुद्ध अपहरण एवं हत्या का नामजद मामला दर्ज कराया है। अक्षय का छोटा भाई नितिन पटणी कागडापीठ सफल कॉम्पलेक्स में नौकरी करता था।

एसीपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 22 अगस्त को नितिन को सफल कॉम्पलेक्स स्थित उसके नौकरी स्थल से पकड़ कर कुछ लोग मेघाणीनगर पटणीनगर ले गए। जहां उसकी पिटाई की गई। जख्मी होने पर उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस के तहत जांच में सामने आया कि 19 अगस्त को मेघाणीनगर थाने में हमले से जुड़ा मामला दर्ज हुआ था। उसमें नितिन का भी नाम। जिस व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया था, उस व्यक्ति से जुड़े लोगों ने विजय का अपहरण किया और मेघाणीनगर ले जाकर डंडा, धारिया, पाइप से हमला कर फरार हो गए। जख्मी नितिन को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

दो दिन पहले आरोपी के भाई पर हुआ था हमला

जांच में सामने आया कि दो दिन पहले आरोपी सतीश पटणी के भाई दीपक उर्फ हुक्का पर धारिया से हमला किया गया था। मेघाणीनगर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 22 अगस्त को दीपक को अस्पताल से छुट्टी मिली। इसके बाद बदला लेने को नितिन का अपहरण किया, जिस जगह दीपक पर हमला किया था वहीं पर नितिन को ले जाकर उसकी बुरी तरह पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई।

23 Aug 2025 10:54 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद में दिन दहाड़े अपहरण के बाद हत्या,3 गिरफ्तार

