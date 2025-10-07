अहमदाबाद में हत्या की वारदातें बढ़ीं

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अहमदाबाद शहर में छोटे-मोटे झगड़ों में हत्या की घटनाएं गत वर्ष की तुलना में बढ़ी हैं। 2022 में शहर में छोटे मोटे झगड़ों में हत्या की 29 घटनाएं हुई थीं, वे 2023 में बढ़कर 54 हो गईं। 2022 में 100 हत्या की घटनाओं में से 29 में छोटे-मोटे झगड़े मुख्य कारण थे। 2023 में 109 हत्या की वारदात में से 49.54 फीसदी में छोटे-मोटे झगड़े मुख्य वजह बने। यानि इसमें 20.54 फीसदी का इजाफा हुआ। 2023 में शहर में दुश्मनी के चलते 24, प्रेम प्रकरण में हत्या के छह मामले दर्ज हुए।