भावनगर में प्रौढ़ की हत्या, आरोपी पत्नी व ससुर गिरफ्तार

जामनगर. भावनगर शहर के बोरतालाब इलाके में गुरुवार को दिनदहाड़े छुरा घोंपकर प्रौढ़ की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी व ससुर के खिलाफ मामला दर्जकर दोनों को गिरफ्तार किया गया।

जानकारी के अनुसार भावनगर शहर के बोरतालाब इलाके के हाड़ानगर में सर्वोदय सोसाइटी में रहने वाले सुरेश राठौड़ गुरुवार दोपहर अस्पताल से घर जा रहे थे। इसी बीच, दोपहर करीब 12.15 बजे बोरतालाब इलाके के गुरुनगर पहुंचने पर पत्नी मीना राठौड़ और ससुर मनसुख परमार ने छुरे से हमला कर दिया।

हमले में गंभीर रूप से घायल प्रौढ़ को भावनगर के सरटी अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर बोरतालाब पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची।

इस संबंध में मृतक के भाई नितिन राठौड़ ने बोरतालाब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार भाई सुरेश पर पत्नी मीना और ससुर मनसुख ने छुरे से वार किया। सुरेश और पत्नी मीना की शादी 20 साल पहले हुई थी, दो बच्चे हैं। दो साल पहले, मीना घरेलू कलह के चलते पीहर चली गईं। उन्होंने बच्चों को सुरेश के पास छोड़ दिया। मीना ने भावनगर के फैमिली कोर्ट में सुरेश के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दायर किया था, जबकि सुरेश ने भी पत्नी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी मनसुख परमार और मीना राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया।