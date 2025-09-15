गुजरात में अब नागरिक केंद्रित कार्य, सुविधाओं के आधार पर होगी पुलिस थानों की रैंकिंग

नए रैंकिंग मानदंडों में नागरिकों को सीधा लाभ होता हो ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत थानों में जनता की ओर से किए जाने वाले आवेदनों (शिकायतों) का त्वरित निपटान, 'शी' टीम की वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकें, पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायतें, 'तीन शब्द तुम्हारे, तीन शब्द हमारे' पहल और 'तेरा तुझको अर्पण' पहल जैसे सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों को इसका आधार बनाया गया है। थाने में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छता, महिला शौचालयों की व्यवस्था-स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, प्रतीक्षालय, उसमें नागरिकों के लिए सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, अग्नि सुरक्षा, पौधरोपण कार्यक्रम को भी महत्व दिया गया है। संबंधित थाने के पीएसओ -एसएचओ की ओर से सरकारी नंबरों का किस प्रकार और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसे भी इस मूल्यांकन में शामिल किया गया है।