एच.ए. कॉलेज में एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया

अहमदाबाद. गुजरात लॉ सोसायटी की ओर से संचालित एच.ए. कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ओर से एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया गया।इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य संजय वकील ने कहा कि एनएसएस से जुड़ने से छात्रों का आत्म विकास होता है। विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और विचारों को व्यक्त करने का कौशल विकसित होता है।

उन्होंने कहा कि इससे छात्रों में बिना किसी भेदभाव के एक-दूसरे को स्वीकार करने और सहन करने के गुण विकसित होते हैं। आज के तकनीकी युग में, जब युवा अपना अधिकांश समय मोबाइल फोन पर बिताते हैं, एनएसएस से जुड़े छात्र स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं।

इस अवसर पर छात्रों ने एनएसएस गतिविधियों के अपने अनुभव व्यक्त किए। कार्यक्रम का प्रबंधन और आयोजन एनएसएस इकाई की ओर से किया गया। संचालन एनएसएस के समन्वयक प्रो. एच.बी. चौधरी व प्रो. चेतन मेवाड़ा ने किया।