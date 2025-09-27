आदमी को असंयम की दिशा में नहीं ले जाना चाहिए अपना मन : आचार्य महाश्रमण

गांधीनगर. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ के वर्तमान आचार्य महाश्रमण ने शनिवार को नवरात्रि के दौरान प्रवचन से पहले मंत्रोच्चार का जप करवाया। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया सपरिवार आचार्य के सानिध्य में पहुंचे। उन्होंने आचार्य से आशीर्वाद प्राप्त किया।

कोबा िस्थत प्रेक्षा विश्व भारती में वीर भिक्षु समवसरण में आचार्य ने आयारो आगम के माध्यम से पाथेय प्रदान करते हुए कहा कि हमारे जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ में 32 आगम मान्य हैं। उनमें भी ग्यारह अंगों में सबसे पहला आगम ‘आचारांग’ है। इस आयारो में कहा गया है कि आदमी को अपने मन को असंयम में नहीं ले जाना चाहिए। मन को सर्वाधिक गतिशील कहा गया है। प्रेक्षाध्यान से मन की चंचलता को कम करने और मन को राग-द्वेष के भाव से मुक्त रखने का अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए।