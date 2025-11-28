एक तरफा प्रेम: युवती के सामने ही हॉस्पिटल में खुद को लगाई आग, उपचार के दौरान तोड़ा दम

पुलिस के अनुसार यह घटना सरखेज इलाके में घटी जहां सवेरा होटल के सामने अलनूर हॉस्पिटल में रिशेप्सनिस्ट के रूप में काम करने वाली 28 वर्षीय युवती से कामरान खान पठान ने हॉस्पिटल में आकर झगड़ा किया। वह अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आया था। फिर उसने युवती के सामने ही खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और लाइटर से खुद को आग लगा ली। जलती हुई हालत में उसने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की। इसके चलते यहां अफरा-तफरी मच गई। युवक हॉस्पिटल से बाहर निकला और फिर उसने जलती हुई अवस्था में ही पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उसके बाद युवक यहीं स्थित एक डेंटल क्लीनिक में भी घुस गया।