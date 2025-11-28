Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

एक तरफा प्रेम: युवती के सामने ही हॉस्पिटल में खुद को लगाई आग, उपचार के दौरान तोड़ा दम

-सरखेज इलाके में एक हॉस्पिटल में घटी घटना, युवती से झगड़ा कर खुद पर पेट्रोल छिड़क लगा ली आग, पहली मंजिल से नीचे कूदा, मची अफरा-तफरी, हॉस्पिटल में की तोड़फोड़, लोगों ने 108 को बुलाकर भेजा अस्पताल

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 28, 2025

Ahmedabad

Ahmedabad. शहर के सरखेज इलाके में एक तरफा प्रेम में पागल एक युवक ने युवती के सामने खुद को आग लगा ली। गुरुवार रात को घटी इस घटना में बुरी तरह से जख्मी 29 वर्षीय युवक ने उपचार के दौरान शुक्रवार को सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार यह घटना सरखेज इलाके में घटी जहां सवेरा होटल के सामने अलनूर हॉस्पिटल में रिशेप्सनिस्ट के रूप में काम करने वाली 28 वर्षीय युवती से कामरान खान पठान ने हॉस्पिटल में आकर झगड़ा किया। वह अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आया था। फिर उसने युवती के सामने ही खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और लाइटर से खुद को आग लगा ली। जलती हुई हालत में उसने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की। इसके चलते यहां अफरा-तफरी मच गई। युवक हॉस्पिटल से बाहर निकला और फिर उसने जलती हुई अवस्था में ही पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उसके बाद युवक यहीं स्थित एक डेंटल क्लीनिक में भी घुस गया।

आरोप है कि उसने वहां भी उसने तोड़फोड़ की।युवक को जलता हुआ देख आस-पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अग्निशामक सिलेंडर की मदद से युवक के लगी आग बुझाई। किसी ने 108 एंबुलेंस को फोन किया। एंबुलेंस के मौके पर पहुंचने के बाद उसे उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि ज्यादा झुलसने के कारण उसकी स्थिति काफी गंभीर थी, इसलिए उसे उपचार के लिए असारवा स्थित सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान उसने शुक्रवार को सुबह दम तोड़ दिया।

छह महीने से युवती को कर रहा था परेशान

सरखेज थाने के पुलिस निरीक्षक एस ए गोहिल ने संवाददाताओं को बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि कामरान फतेहवाडी क्षेत्र में युवती के घर के पास ही रहता है। बीते छह महीने से वह युवती को परेशान कर रहा था। युवक युवती से एक तरफा प्रेम करता था। गुरुवार की रात उसने युवती के नौकरी स्थल हॉस्पिटल में पहुंचकर उससे झगड़ा किया और खुद को आग लगा ली।

युवती भी बेहोश, अस्पताल में भर्ती

इस घटना को देख युवती भी बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पहुंची है। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है।

घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल

युवक के आग लगाने के बाद का दिल दहलाने वाला वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।

Published on:

28 Nov 2025 10:20 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एक तरफा प्रेम: युवती के सामने ही हॉस्पिटल में खुद को लगाई आग, उपचार के दौरान तोड़ा दम

