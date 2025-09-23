राजकोट में 200 से अधिक फ्लैट धारकों को पानी की कमी

राजकोट. शहर में माधापर चौराहे के पास द स्पेस बिल्डिंग के 200 से अधिक फ्लैट धारकों ने पानी की कमी के चलते बिल्डर के खिलाफ पुलिस आयुक्त कार्यालय में नारेबाजी की। साथ ही पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के अनुसार, वे पिछले चार वर्षों से माधापर सर्कल के पास स्थित द स्पेस बिल्डिंग में रह रहे हैं। जब उन्होंने इस बिल्डिंग में फ्लैट बुक किए थे, तब बिल्डर ने स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम, लाइब्रेरी आदि सुविधाओं का वादा किया था।

इसके चलते 200 से अधिक परिवारों ने फ्लैट बुक किए। जब वे फ्लैट में रहने आए, तो कुछ समय बाद बिल्डर की वास्तविकता सामने आई। बिल्डर ने प्रत्येक फ्लैट धारक से मेंटेनेंस के लिए 15-15 लाख रुपए सहित 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली।

बिल्डर ने अपने विश्वासपात्र लोगों को ही एसोसिएशन में शामिल किया था। इसके बाद फ्लैट धारकों को पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। जब उन्होंने एसोसिएशन से संपर्क किया, तो कमेटी का कोई भी सदस्य जवाब नहीं देता था और फोन बंद कर देता था।

इसके अलावा, बिल्डर ने पहले बताई गई स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी आज तक प्रदान नहीं कीं। बार-बार फोन करने पर भी बिल्डर जवाब नहीं देता और मेंटेनेंस के करोड़ों रुपए का कोई हिसाब भी नहीं देता।

साथ ही, फायर सेफ्टी की सुविधा बिल्डर को प्रदान करनी थी, लेकिन फायर सेफ्टी का खर्च भी उन्होंने मेंटेनेंस की राशि से निकाल लिया और फ्लैट धारकों के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में फ्लैट धारकों ने रोष व्यक्त किया और बिल्डर के नाम की नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।