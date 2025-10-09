Patrika LogoSwitch to English

पंचमहाल : कंटेनर से 26 लाख की शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

गोधरा तहसील के चुंदड़ी पिकअप स्टैंड के पास एलसीबी की कार्रवाई गोधरा. पंचमहाल जिले की गोधरा तहसील के चुंदड़ी पिकअब स्टैंड के पास जिला पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) की टीम ने कंटेनर से 26.72 लाख रुपए की शराब जब्त की। मौके से बिहार के भोजपुर जिले के निवासी चालक सर्वजीतसिंह राजपूत (44) को [&hellip;]

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Oct 09, 2025

गोधरा तहसील के चुंदड़ी पिकअप स्टैंड के पास एलसीबी की कार्रवाई

गोधरा. पंचमहाल जिले की गोधरा तहसील के चुंदड़ी पिकअब स्टैंड के पास जिला पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) की टीम ने कंटेनर से 26.72 लाख रुपए की शराब जब्त की। मौके से बिहार के भोजपुर जिले के निवासी चालक सर्वजीतसिंह राजपूत (44) को गिरफ्तार किया गया।पंचमहाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आर वी असारी व जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. हरेश दुधात के निर्देश व मार्गदर्शन में एलसीबी के पुलि निरीक्षक एन एल देसाई व टीम ने कार्रवाई की। एलसीबी के सहायक उप निरीक्षक नादिर अली व हेड कांस्टेबल केहजी को मुखबिर से सूचना मिलने पर गोधरा तहसील के चुंदड़ी पिकअप स्टैंड के पास निगरानी शुरू की गई।
दाहोद की ओर से निकलकर गोधरा होकर वडोदरा की ओर जा रहे कंटेनर को एलसीबी के पुलिस उप निरीक्षक एस आर शर्मा व टीम ने रोका। तलाशी के दौरान 26.72 लाख रुपए की अलग-अलग ब्रांड की 3744 बोतल शराब जब्त की गई। साथ ही कंटेनर, मोबाइल, 280 किलो प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के 10 बेरल सहित 42.10 लाख रुपए का माल जब्त किया। कंटेनर चालक सर्वजीतसिंह राजपूत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गोधरा तहसील पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

Published on:

09 Oct 2025 10:32 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पंचमहाल : कंटेनर से 26 लाख की शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

