पंचमहाल : कबाड़ के गोदाम में भीषण आग

गोधरा. पंचमहाल जिले की हालोल तहसील के चंद्रपुरा जीआईडीसी फेज-3 इलाके में स्थित कबाड़ के एक गोदाम में गुरुवार दोपहर के समय भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि दूर-दूर तक धुएं के घने गुबार दिखाई दे रहे थे और पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया।

सूत्रों के अनुसार, कबाड़ का यह गोदाम हालोल स्थित वाहन निर्मात्री कंपनी का कबाड़ उठाने वाले एक वेंडर का बताया जा रहा है। दोपहर के समय गोदाम से अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। गोदाम में प्लास्टिक, लेदर और लकड़ी का स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैल गई।

सूचना मिलते ही हालोल, वडोदरा, गोधरा, कालोल सहित आसपास के क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। कुल 15 से अधिक फायर टेंडर आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि देर रात तक आसमान में धुएं के गुबार देखे गए।

आग की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आसपास के औद्योगिक इकाइयों से निजी फायर फाइटर टीमों को भी सहायता के लिए बुलाया गया। भारी भीड़ जमा होने पर सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और आम नागरिकों को दूर रखा गया।

प्राथमिक अनुमान के अनुसार, इस भीषण आग में गोदाम मालिक को बड़ा नुकसान हुआ। आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, हालांकि फायर विभाग के सूत्रों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी और प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।