पंचमहाल : दो बसों की टक्कर में दो महिला यात्रियों की मौत, 15 अन्य घायल

गोधरा. पंचमहाल जिले की गोधरा तहसील के कंकुथांभला बाईपास के पास दो निजी बसों की आमने-सामने टक्कर में दो महिला यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हो गए।जानकारी के अनुसार, राजकोट से मध्य प्रदेश के बड़वानी की ओर जा रही एक निजी बस कंकुथांभला बाईपास के पास पहुंची, तभी दाहोद की दिशा से आ रही दूसरी निजी बस ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों बसों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए।

हादसे के बाद बसों में सवार यात्री चीख-पुकार करते बाहर निकलने की कोशिश में जुट गए। स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और तुरंत 108 आपातकालीन सेवा को जानकारी दी। 108 की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को गोधरा सिविल अस्पताल पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच यात्रियों को वडोदरा रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। दोनों बसों के चालक और परिचालक से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के तहत एक बस का टायर फटने के कारण हादसा हुआ।

टायर फटने से बस डिवाइडर को पार कर सामने वाली लेन में चली गई और सामने से आ रही दूसरी बस से टक्कर हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मृत महिला यात्रियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए।