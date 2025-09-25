पाटण के उद्योगपतियों ने राज्य सरकार के साथ किए 43 करोड़ के एमओयू, 500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना

प्रभारी मंत्री ने कहा कि गुजरात के कुल निर्यात में उत्तर गुजरात का योगदान 3.3 अरब डॉलर है, इसमेें पाटण की हिस्सेदारी 22.96 करोड़ डॉलर है। पाटण के प्रसिद्ध पटोला शिल्प को जीवंत बनाए रखने में पीएम मोदी का विशेष योगदान है। उनके मार्गदर्शन में स्थानीय हुनर और कारीगरी को प्रोत्साहन देकर लोकल उत्पादों को ग्लोबल मार्केट दिलाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। इस अवसर पर उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव एवं जिला प्रभारी सचिव ममता वर्मा ने वाइब्रेंट समिट के 20 वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। आयोजन के दौरान एक्सपोर्ट चैलेंजेस और जीआई-टैग विषय पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। समिट में प्रदर्शनी भी लगाई गई।