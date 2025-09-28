मणिनगर माहेश्वरी समाज के रास गरबा में झूमे खेलैया

अहमदाबाद. मणिनगर माहेश्वरी समाज के रास गरबा-2025 के कार्यक्रम में खेलैया झूमे। अमराईवाड़ी के विधायक डॉ. हसमुख पटेल, भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग की उप निदेशक अंकिता लाहोटी ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में गुजरात प्रांतीय माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष सुरेश मूंदड़ा, अहमदाबाद जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश कासट, समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यकम संयोजक वासु चांडक, दीपक मूंदड़ा ने सहयोग किया।

मणिनगर माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष अशोक बागड़ी ने प्रयास कर समाज के बंधुओ और बहनों को एक ही मंच पर एकत्र किया। मंत्री अंशुल सोमानी ने माहेश्वरी रास गरबा प्रेमियों का धन्यवाद व्यक्त किया।

कार्यकारिणी के सदस्य, मणिनगर माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष भारती दलाल, मंत्री ममता माहेश्वरी और महिला मंडल की सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ।