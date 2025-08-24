Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

प्रधानमंत्री मोदी 25 से दो दिन गुजरात में, 5400 करोड़ की देंगे सौगात

-25 को निकोल में रोड शो और जनसभा, रात्रि को राजभवन में विश्राम, 26 को हांसलपुर में कार्यक्रम

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 24, 2025

PM Modi

Ahmedabad. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे 5,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे से जुड़ी हैं।

प्रधानमंत्री 25 अगस्त को शाम लगभग 6 बजे अहमदाबाद के निकोल क्षेत्र में स्थित खोडलधाम मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से 5,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इससे पहले डेढ़ किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। फिर रात्रि विश्राम गांधीनगर स्थित राजभवन में करेंगे। मोदी 26 अगस्त को सुबह लगभग 10:30 बजे अहमदाबाद के हांसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे। वे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

1122 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की देंगे सौगात

मोदी अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर में 1122 करोड़ की भूमिगत विद्युत परियोजनाओं की सौगात देंगे। अहमदाबाद में 608 करोड़ से ओवरहेड बिजली के समग्र ढांचे को भूमिगत किया गया है, जिससे 2,00,593 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मेहसाणा जिले 221 करोड़ ,गांधीनगर शहर में 178 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत वितरण के भूमिगत लाइन बिछाई है, उसका लोकार्पण करेंगे।

1,400 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की देंगे भेंट

मोदी इस दौरे के दौरान 1400 करोड़ की रेल परियोजनाओं की भेंट देंगे। इसमें 530 करोड़ की 65 किलोमीटर लंबी महेसाणा-पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, 860 करोड़ की 37 किलोमीटर कलोल-कडी-कटोसन रोड रेल लाइन और 40 किलोमीटर बेचराजी-रानुज रेल लाइन का गेज परिवर्तन योजना का लोकार्पण है। यहां ब्रॉड-गेज क्षमता बढ़ने से निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। वे कटोसन रोड और साबरमती के बीच यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी सेवा की शुरूआत करेंगे। वीरमगाम-खुदाद-रामपुरा सड़क चौड़ीकरण का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद-मेहसाणा-पालनपुर मार्ग पर छह लेन वाले वाहन अंडरपास और अहमदाबाद-वीरमगाम मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की आधारशिला रखेंगे।

वाडज में पीएम आवास योजना का उद्घाटन

मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के स्लम पुनर्वास घटक के तहत अहमदाबाद के रामापीर टेकरो सेक्टर-3 में स्लम विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सरदार पटेल रिंग रोड के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का शिलान्या, जल एवं सीवरेज प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ की योजना की नींव रखेंगे।26 को बैटरी इलेक्ट्रकि वाहन का करेंगे उद्घाटनप्रधानमंत्री 26 को अहमदाबाद के हांसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में दो विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। वे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) ई विटारा का उद्घाटन करेंगे, उसे हरी झंडी भी दिखाएंगे। भारत में निर्मित इन बीईवी का निर्यात यूरोप, जापान जैसे बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में होगा। भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनेगा।

80 फीसदी बैटरी का निर्माण देश में होगा संभव

मोदी गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की भी शुरुआत करेंगे। भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। इससे अब 80 प्रतिशत से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही करना संभव होगा। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का यह संयुक्त उद्यम है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

24 Aug 2025 10:33 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / प्रधानमंत्री मोदी 25 से दो दिन गुजरात में, 5400 करोड़ की देंगे सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.