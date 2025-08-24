प्रधानमंत्री मोदी 25 से दो दिन गुजरात में, 5400 करोड़ की देंगे सौगात

मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के स्लम पुनर्वास घटक के तहत अहमदाबाद के रामापीर टेकरो सेक्टर-3 में स्लम विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सरदार पटेल रिंग रोड के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का शिलान्या, जल एवं सीवरेज प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ की योजना की नींव रखेंगे।26 को बैटरी इलेक्ट्रकि वाहन का करेंगे उद्घाटनप्रधानमंत्री 26 को अहमदाबाद के हांसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में दो विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। वे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) ई विटारा का उद्घाटन करेंगे, उसे हरी झंडी भी दिखाएंगे। भारत में निर्मित इन बीईवी का निर्यात यूरोप, जापान जैसे बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में होगा। भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनेगा।