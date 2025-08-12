यात्राधाम द्वारका में जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां जोरों पर, रोशनी से सजाया जगत मंदिर

जामनगर. देश के पश्चिमी छोर गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में भगवान कृष्ण की कर्म भूमि यात्राधाम द्वारका में भगवान श्रीकृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव 16 अगस्त की शाम को मनाया जाएगा। इसमें देशभर से श्रद्धालु जुटेंगे। द्वारका में जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियां जोरों पर जारी हैं, भगवान द्वारकाधीश के जगत मंदिर को रोशनी से सजाया गया है।
जन्माष्टमी पर्व के लिए प्रशासन ने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। देश-दुनिया के भक्तों के लिए विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से सीधा प्रसारण भी उपलब्ध रहेगा और करोड़ों कृष्ण भक्त अपने घरों से ही जन्मोत्सव में शामिल हो सकेंगे। जन्मोत्सव से पहले ही द्वारका में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले से ही द्वारका स्थित गोमती घाट और जगत मंदिर के आसपास के इलाकों में भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त गोमती नदी में पवित्र स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं।
प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योजना बनाई जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी जगत मंदिर को कलात्मक रोशनी से सजाया जा रहा है। भक्तों के लिए कीर्ति स्तंभ से प्रवेश और छप्पन सीढी से जगत मंदिर में प्रवेश तथा मोक्ष द्वार निकास की व्यवस्था की गई है।
होटलों और गेस्ट हाउसों में बुकिंग शुरू हो चुकी है, साथ ही सुरक्षा के लिए सघन पुलिस गश्त भी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही, हर साल की तरह इस साल भी दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए शी टीम की अलग से व्यवस्था की जाएगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने 17 अगस्त तक पार्किंग जोन घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत हाथीगेट पार्किंग व्यवस्था, सर्किट हाउस के पीछे का मैदान, एसटी रोड स्थित शारदापीठ कॉलेज का खुला मैदान, राजपूत समाज के सामने गोमतीघाट का खुला मैदान, स्वामीनारायण मंदिर मैदान के पीछे का मैदान, इस्कॉन गेट के पास रावला झील मैदान, अलख होटल के पास, हाथीगेट के सामने चार पहिया, तीन पहिया और भारी वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र होंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने 17 अगस्त तक सड़कों को वन-वे घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, केवल जोधाभा चौक से पूर्वा दरवाजा और भठन चौक से पूर्वा दरवाजा तक ही प्रवेश निषेध रहेगा।