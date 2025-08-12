यात्राधाम द्वारका में जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां जोरों पर, रोशनी से सजाया जगत मंदिर

जन्माष्टमी पर्व के लिए प्रशासन ने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। देश-दुनिया के भक्तों के लिए विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से सीधा प्रसारण भी उपलब्ध रहेगा और करोड़ों कृष्ण भक्त अपने घरों से ही जन्मोत्सव में शामिल हो सकेंगे। जन्मोत्सव से पहले ही द्वारका में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले से ही द्वारका स्थित गोमती घाट और जगत मंदिर के आसपास के इलाकों में भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त गोमती नदी में पवित्र स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं।

प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योजना बनाई जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी जगत मंदिर को कलात्मक रोशनी से सजाया जा रहा है। भक्तों के लिए कीर्ति स्तंभ से प्रवेश और छप्पन सीढी से जगत मंदिर में प्रवेश तथा मोक्ष द्वार निकास की व्यवस्था की गई है।