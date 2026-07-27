साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब शाम की जगह सुबह जेल साइड से चलेगी

अहमदाबाद. यात्रियों की सुविधा को लेकर रेल मंत्रालय ने एक अहम निर्णय लिया है। साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव किया गया है। इसका आवागमन अब साबरमती रामनगर (एसबीआइबी) साइड की बजाय साबरमती जेल साइड (एसबीटी) से किया जाएगा। संशोधित समय-सारणी भी 17 अगस्त से लागू होगी।

साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 22925) आगामी 17 अगस्त से सप्ताह में 6 दिन साबरमती जेल साइड से सुबह 6.15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन आम्बली रोड स्टेशन पर सुबह 6.23 बजे पहुंचेगी और सुबह 6.25 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1.20 बजे ओखा पहुंचेगी। इसी प्रकार, ओखा-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 22926) ओखा से शाम 4:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह आंबली रोड स्टेशन पर रात 10:40 बजे पहुंचेगी तथा रात 10.42 बजे प्रस्थान कर रात 11.10 बजे साबरमती जेल साइड (एसबीटी) पहुंचेगी।