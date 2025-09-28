संत परम हितकारी होते हैं, उनकी निश्रा से होती है परम मोक्ष की प्राप्ति : सीएम

अहमदाबाद. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रविवार को अहमदाबाद के जीएमडीसी ऑडिटोरियम में गच्छाधिपति आचार्य राजयशसूरिश्वर महाराज की प्रथम मासिक पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित गुणानुवाद सभा में सहभागी हुए।

सीएम ने साधु भगवंतों तथा साध्वियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में संतों को परम हितकारी कहा गया है। उन्होंने जैन समाज में छोटी आयु में भौतिक सुखों एवं वैभव का त्याग कर तथा दीक्षा लेकर संत परंपरा का अनुकरण करने वालों की सराहना की।सीएम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए संतों की निश्रा को महत्वपूर्ण सीढ़ी समान बताया। साथ ही संतों के समाज एवं धर्म के प्रति योगदान की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित आचार्यों से राज्य के विकास तथा सभी के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भक्तामर दर्शन, भक्तामर स्तोत्र, नवकार मंत्र सहित विभिन्न चार ग्रंथों का विमोचन भी किया। राज्य सरकार की ओर से गौवंश की रक्षा के लिए किए गए निर्णयों के लिए साधु भगवंतों तथा उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री की अनुमोदन की। साथ ही उन्हें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अर्पित की गई।

कार्यक्रम में आचार्य मनोहरकीर्ति महाराज, आचार्य वीतरागयश महाराज, शहर भाजपा अध्यक्ष प्रेरक शाह, राज्य तथा समग्र देश से पहुंचे साधु-साध्वियां, जैन प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।