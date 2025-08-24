अमरेली के समुद्र में 6 दिन से लापता 9 मछुआरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन

जामनगर. अमरेली ज़िले में 6 दिन सेलापता 9 मछुआरों की तलाश में तटरक्षक का सर्च ऑपरेशन जारी है। तटरक्षक के दो जहाज, 4 हेलीकॉप्टरों की मदद से तलाश अभी भी जारी है।

सौराष्ट्र में हुई भारी बारिश के कारण अमरेली के समुद्र में मंगलवार को 3 बोट डूब गईं, इनमें 11 मछुआरे लापता हो गए। जयश्री बोट से लापता हुए हरेश बारैया और मनसुख शियाल के शव तटरक्षक ने समुद्र में तलाशी के दौरान बरामद कर लिए।

पीपावाव तटरक्षक का जहाज दो मछुआरों के शव लेकर शनिवार को पीपावाव बंदरगाह पहुंचाया। शवों को पीपावाव जेट्टी से जाफ़राबाद सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। 9 मछुआरों की तलाश के लिए तटरक्षक का सर्च ऑपरेशन जारी है। दो जहाजों और 4 हेलीकॉप्टरों की मदद से तलाश की जा रही है।