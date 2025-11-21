एसएमसी ने पालनपुर से चार को पकड़ा, 3.30 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त

उन्होंने बताया कि इससे पहले 19 नवंबर को महेसाणा में दबिश देकर पकड़े गए तीनों आरोपी को पकड़ा था। उनसे 10.86 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त की गई थी। लगातार दो दिन में राजस्थान से गुजरात में भेजी गई एमडी ड्रग्स को जब्त करने में टीम को सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इस साल 2025 में एसएमसी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 35 मामलों को सुलझाया है। इस मामले में 6.54 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।