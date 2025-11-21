Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

एसएमसी ने पालनपुर से चार को पकड़ा, 3.30 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त

-पकड़े गए सभी आरोपी राजस्थान के निवासी, अन्य दो फरार, लगातार दूसरे दिन कार्रवाई

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 21, 2025

SMC Gujarat

Ahmedabad. गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने 20 नवंबर को बनासकांठा जिले के पालनपुर में स्थित एक होटल परिसर में दबिश देकर चार लोगों को पकड़ा है। ये सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके पास से 3.30 लाख रुपए की 110 ग्राम मेफेड्रॉन ड्रग्स (एमडी ड्रग्स) जब्त की है। इसके अलावा 35 हजार की नकदी, चार मोबाइल फोन, एक कार सहित कुल 11 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है।

यह लगातार दूसरा दिन है जब एसएमसी की टीम ने गुजरात में दबिश देकर एमडी ड्रग्स साथ लोगों को दबोचा है। इससे पहले 19 नवंबर को महेसाणा रेलवे स्टेशन के पास दबिश देकर तीन लोगों को 10.86 लाख की एमडी ड्रग्स साथ पकड़ा था।

गुरुवार को पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध शुक्रवार को एसएमसी गांधीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें मुख्य आरोपी राजस्थान के सिरोही जिले के सुरपगला गांव निवासी फरदीन पठान (24) मुख्य आरोपी है। उसका साथी सिरोही जिले के भाडजा गांव निवासी इरफान पठान (19), वासदा गांव निवासी फिरोज मुसला और मावल गांव निवासी सदाम मुसला भी एसएमसी की गिरफ्त में हैं। दो आरोपियों को फरार घोषित किया है। उसमें राजस्थान निवासी संजय सिंह और के पी सिंह शामिल हैं।

एसएमसी के पुलिस अधीक्षक मयूर चावडा ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि सूचना के आधार पर एसएमसी की टीम ने 20 नवंबर को पालनपुर से आबूरोड जाने वाले मार्ग पर चितरासणी गांव के पास स्थित तिरंगा होटल में दबिश दी। होटल परिसर से इन चारों लोगों को पकड़ा। इनके पास से 110 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। ये चारों आरोपी राजस्थान के निवासी हैं।

इस साल 35 मामलों को सुलझाया, 110 आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि इससे पहले 19 नवंबर को महेसाणा में दबिश देकर पकड़े गए तीनों आरोपी को पकड़ा था। उनसे 10.86 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त की गई थी। लगातार दो दिन में राजस्थान से गुजरात में भेजी गई एमडी ड्रग्स को जब्त करने में टीम को सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इस साल 2025 में एसएमसी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 35 मामलों को सुलझाया है। इस मामले में 6.54 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

