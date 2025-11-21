एसएमसी ने पालनपुर से चार को पकड़ा, 3.30 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त

Ahmedabad. गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने 20 नवंबर को बनासकांठा जिले के पालनपुर में स्थित एक होटल परिसर में दबिश देकर चार लोगों को पकड़ा है। ये सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके पास से 3.30 लाख रुपए की 110 ग्राम मेफेड्रॉन ड्रग्स (एमडी ड्रग्स) जब्त की है। इसके अलावा 35 हजार की नकदी, चार मोबाइल फोन, एक कार सहित कुल 11 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है।
यह लगातार दूसरा दिन है जब एसएमसी की टीम ने गुजरात में दबिश देकर एमडी ड्रग्स साथ लोगों को दबोचा है। इससे पहले 19 नवंबर को महेसाणा रेलवे स्टेशन के पास दबिश देकर तीन लोगों को 10.86 लाख की एमडी ड्रग्स साथ पकड़ा था।
गुरुवार को पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध शुक्रवार को एसएमसी गांधीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें मुख्य आरोपी राजस्थान के सिरोही जिले के सुरपगला गांव निवासी फरदीन पठान (24) मुख्य आरोपी है। उसका साथी सिरोही जिले के भाडजा गांव निवासी इरफान पठान (19), वासदा गांव निवासी फिरोज मुसला और मावल गांव निवासी सदाम मुसला भी एसएमसी की गिरफ्त में हैं। दो आरोपियों को फरार घोषित किया है। उसमें राजस्थान निवासी संजय सिंह और के पी सिंह शामिल हैं।
एसएमसी के पुलिस अधीक्षक मयूर चावडा ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि सूचना के आधार पर एसएमसी की टीम ने 20 नवंबर को पालनपुर से आबूरोड जाने वाले मार्ग पर चितरासणी गांव के पास स्थित तिरंगा होटल में दबिश दी। होटल परिसर से इन चारों लोगों को पकड़ा। इनके पास से 110 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। ये चारों आरोपी राजस्थान के निवासी हैं।
उन्होंने बताया कि इससे पहले 19 नवंबर को महेसाणा में दबिश देकर पकड़े गए तीनों आरोपी को पकड़ा था। उनसे 10.86 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त की गई थी। लगातार दो दिन में राजस्थान से गुजरात में भेजी गई एमडी ड्रग्स को जब्त करने में टीम को सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इस साल 2025 में एसएमसी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 35 मामलों को सुलझाया है। इस मामले में 6.54 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
