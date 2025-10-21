वन बंधु परिषद की वार्षिक साधारण सभा में स्मारिका का विमोचन

अहमदाबाद. वन बंधु परिषद के अहमदाबाद चैप्टर की वार्षिक साधारण सभा आयोजित की गई।अध्यक्ष उर्मिला कलंत्री ने पिछले सत्र की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

संरक्षक अनिल सोमानी ने परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। प्रयास एक पहल-स्मारिका 2025 का विमोचन धीरेन संगाडिया, बाबू पटेल, तुलसी पटेल, उपेंद्र पटेल ने किया। महिला समिति की सचिव संगीता मानधनिया ने एकल को जानें और आरोग्य सेविका का कार्य तथा बच्चे के मुख से कहानी की वीडियो प्रस्तुति दी।

महीसागर अंचल के पूर्णकालिक कल्पेश मछार के परिवार का सम्मान किया गया। अंध जन मंडल के विद्यार्थियों ने गरबा किया। सचिव महेंद्र डागा, महिला समिति अध्यक्ष विनीता डाड आदि मौजूद थे।