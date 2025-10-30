Ahmedabad: 30 करोड़ का ऋण देने के बहाने तमिलनाडु के उद्यमी को लगाई 30 लाख की चपत

कंपनी का कार्यालय अहमदाबाद शहर में शिवरंजनी चार रास्ते के पास श्रीधर एथेंस नाम की इमारत का दिया। यहां वे 29 जुलाई को आए। नितांत शर्मा, रवि परमार और अनिल अग्रवाल से मुलाकात हुई। इन लोगों ने लोन के लिए जरूरी कंपनी और गणेशदेवराज के कागजात मांगे। कागजात देखने के बाद कहा कि हमें कंपनी का दौरा करना होगा। जिस पर एक अगस्त को नितांत शर्मा ने नमक्कल में स्थित पवन चक्की की कंपनी का दौरा किया। वहां बातचीत में गणेशदेवराज ने 30 करोड़ के लोन की जरूरत बताई। नितांत ने कहा कि उनकी कंपनी इतना लोन दे देगी, दस्तावेज साथ अहमदाबाद कार्यालय आना।