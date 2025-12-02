कच्छ औद्योगिक कॉरिडोर से 50 मिलियन टन माल परिवहन का लक्ष्य

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल की ओर से गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआइ) के साथ गांधीधाम में महत्वपूर्ण बैठक एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया।

इस दौरान उद्योग प्रतिनिधियों, व्यापारिक संस्थाओं तथा विभिन्न हितधारकों ने रेल परिवहन को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।

बैठक का मुख्य फोकस कच्छ औद्योगिक क्षेत्र से 50 मिलियन टन से अधिक माल परिवहन के लक्ष्य को मजबूती देना था। अहमदाबाद मंडल के रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पश्चिम रेलवे उद्योग जगत के साथ साझेदारी को और मजबूत करते हुए लॉजिस्टिक्स को तेज, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।