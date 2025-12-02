Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

कच्छ औद्योगिक कॉरिडोर से 50 मिलियन टन माल परिवहन का लक्ष्य

गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बैठक रेल परिवहन को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने को दिए सुझाव अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल की ओर से गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआइ) के साथ गांधीधाम में महत्वपूर्ण बैठक एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया।इस दौरान उद्योग प्रतिनिधियों, व्यापारिक संस्थाओं तथा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 02, 2025

गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बैठक

रेल परिवहन को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने को दिए सुझाव

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल की ओर से गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआइ) के साथ गांधीधाम में महत्वपूर्ण बैठक एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया।
इस दौरान उद्योग प्रतिनिधियों, व्यापारिक संस्थाओं तथा विभिन्न हितधारकों ने रेल परिवहन को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।
बैठक का मुख्य फोकस कच्छ औद्योगिक क्षेत्र से 50 मिलियन टन से अधिक माल परिवहन के लक्ष्य को मजबूती देना था। अहमदाबाद मंडल के रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पश्चिम रेलवे उद्योग जगत के साथ साझेदारी को और मजबूत करते हुए लॉजिस्टिक्स को तेज, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

29.18 मिलियन टन माल परिवहन का कीर्तिमान

अहमदाबाद मंडल और गांधीधाम सब-डिवीजन की ओर से वर्ष 2025-26 के पहले सात माह में 29.18 मिलियन टन माल परिवहन का कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसी अवधि में 3.865 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इनमें से 22.77 मिलियन टन माल परिवहन गांधीधाम क्षेत्र से हुआ।

विविध माल ढुलाई का प्रमुख केंद्र

गांधीधाम और कच्छ क्षेत्र विविध माल ढुलाई का प्रमुख केंद्र है। यहां से स्टील, सीमेंट, खनिज, कोयला, खाद, कृषि उपज, खाद्य तेल, औद्योगिक व खाद्य नमक, टीम्बर सहित विभिन्न वस्तुओं का बड़े पैमाने पर परिवहन होता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यार्ड सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा

इन आवश्यकताओं को देखते हुए माल ढुलाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यार्ड सुविधाओं का विस्तार करने पर चर्चा की गई। लाइन क्षमता बढ़ाने तथा लोडिंग-अनलोडिंग की दक्षता में सुधार, बढ़ती मांग के अनुरूप नए लॉजिस्टिक समाधान पर भी चर्चा की गई। यात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव, कच्छ में एयर कनेक्टिविटी सीमित होने के कारण रेल सेवा को मुख्य एवं सुरक्षित परिवहन साधन के रूप में और मजबूत बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

रेलवे-उद्योग साझेदारी को और मजबूत बनाने को प्रतिबद्धता

मंडल रेल प्रबंधक ने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सुझावों को प्राथमिकता देकर रेलवे भविष्य की योजना एवं सुविधाओं में शामिल करेगा। साथ ही रेलवे-उद्योग साझेदारी को और मजबूत बनाने को प्रतिबद्धता बताई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 10:22 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / कच्छ औद्योगिक कॉरिडोर से 50 मिलियन टन माल परिवहन का लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

आवारा श्वानों की आवाजाही पर रोक के लिए सार्वजनिक परिसरों में होंगे नोडल अधिकारी

अहमदाबाद

पाटण : शराब की हेराफेरी पर छापेमारी, 53 लाख का मुद्दामाल जब्त

अहमदाबाद

Ahmedabad: अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, एमडी ड्रग्स के साथ दंपत्ति गिरफ्तार

MD Drugs
अहमदाबाद

Ahmedabad: एसजी हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दुपहिया वाहन चालक की मौत

Hit and run
अहमदाबाद

पहला चरण: मेडिकल एमडी, एमएस कोर्स में 2119 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित

AI Photo
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.