कच्छ औद्योगिक कॉरिडोर से 50 मिलियन टन माल परिवहन का लक्ष्य

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल की ओर से गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआइ) के साथ गांधीधाम में महत्वपूर्ण बैठक एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया।
इस दौरान उद्योग प्रतिनिधियों, व्यापारिक संस्थाओं तथा विभिन्न हितधारकों ने रेल परिवहन को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।
बैठक का मुख्य फोकस कच्छ औद्योगिक क्षेत्र से 50 मिलियन टन से अधिक माल परिवहन के लक्ष्य को मजबूती देना था। अहमदाबाद मंडल के रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पश्चिम रेलवे उद्योग जगत के साथ साझेदारी को और मजबूत करते हुए लॉजिस्टिक्स को तेज, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
अहमदाबाद मंडल और गांधीधाम सब-डिवीजन की ओर से वर्ष 2025-26 के पहले सात माह में 29.18 मिलियन टन माल परिवहन का कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसी अवधि में 3.865 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इनमें से 22.77 मिलियन टन माल परिवहन गांधीधाम क्षेत्र से हुआ।
गांधीधाम और कच्छ क्षेत्र विविध माल ढुलाई का प्रमुख केंद्र है। यहां से स्टील, सीमेंट, खनिज, कोयला, खाद, कृषि उपज, खाद्य तेल, औद्योगिक व खाद्य नमक, टीम्बर सहित विभिन्न वस्तुओं का बड़े पैमाने पर परिवहन होता है।
इन आवश्यकताओं को देखते हुए माल ढुलाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यार्ड सुविधाओं का विस्तार करने पर चर्चा की गई। लाइन क्षमता बढ़ाने तथा लोडिंग-अनलोडिंग की दक्षता में सुधार, बढ़ती मांग के अनुरूप नए लॉजिस्टिक समाधान पर भी चर्चा की गई। यात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव, कच्छ में एयर कनेक्टिविटी सीमित होने के कारण रेल सेवा को मुख्य एवं सुरक्षित परिवहन साधन के रूप में और मजबूत बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मंडल रेल प्रबंधक ने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सुझावों को प्राथमिकता देकर रेलवे भविष्य की योजना एवं सुविधाओं में शामिल करेगा। साथ ही रेलवे-उद्योग साझेदारी को और मजबूत बनाने को प्रतिबद्धता बताई।
