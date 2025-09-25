आने वाला समय उत्तर गुजरात के औद्योगिक विकास का होगा: मंत्री राजपूत

रीजनल एस्पिरेशन्स, ग्लोबल एम्बिशन्स थीम पर आधारित कॉन्फ्रेंस में राजपूत ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। 180 से अधिक देशों की कंपनियों ने यहां निवेश किया है, इससे रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में बढ़े हैं।

उन्होंने कहा कि भविष्य का युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक सामर्थ्य से होगा। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुजरात को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता देने की बात कही और जॉब सीकर के स्थान पर जॉब गिवर बनने के लिए प्रेरित किया।

उद्योग आयुक्त पी. स्वरूप ने मेहसाणा में आयोजित होने वाली आगामी रीजनल कॉन्फ्रेंस का उल्लेख करते हुए कहा कि साबरकांठा कृषि आधारित जिला है, इसलिए यहां एग्रो प्रोसेसिंग पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने स्थानीय उद्योगपतियों से बी2बी और बी2जी बैठकों में सक्रिय भागीदारी और प्रदर्शनी में अपने स्टॉल लगाने का आग्रह किया।

जिला कलक्टर ललित नारायण सिंह संधू ने इस कॉन्फ्रेंस के लाभ गिनाते हुए कहा कि इससे जिले में उद्योग और रोज़गार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कायह निवेश, नेटवर्किंग और वैश्विक बाजार से जुड़ने के लिए एक सशक्त मंच सिद्ध होगा।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने स्थानीय उद्यमियों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया और कर्क रेखा पर बने विज्ञान पार्क में पौधरोपण किया। कार्यक्रम में सांसद शोभना बारैया, राज्यसभा सांसद रमीला बारा, विधायक वी डी झाला, गजेन्द्रसिंह परमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मिहिर मकवाणा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय उद्यमी उपस्थित रहे।