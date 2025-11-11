अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में ज्ञान, कला और संस्कृति का होगा महाकुंभ

महापौर प्रतिभा जैन ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि राज्य में वांचे गुजरात अभियान के तहत अहमदाबाद में हर वर्ष अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर नामक से राष्ट्रीय पुस्तक मेला होता रहा है। पिछले वर्ष से इसका नाम अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल रखा है। इस बार 11 दिवसीय फेस्टिवल में 300 से अधिक कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी, जिसमें शहर के हर कोने तक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। एक लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले फेस्टिवल स्थल में प्रवेश और पार्किंग दोनों नि:शुल्क रहेंगी। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्राचार्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल को तीन प्रमुख जोन में विभाजित किया गया है।