अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में ज्ञान, कला और संस्कृति का होगा महाकुंभ

अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल के संबंध में जानकारी देते महापोर प्रतिभा जैन व अन्य।
Ahmedabad: हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में महानगरपालिका (मनपा) और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में 13 नवंबर से अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होगा। साबरमती रिवरफ्रंट पर पालडी में स्थित इवेंट सेंटर में होने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महापौर प्रतिभा जैन उपस्थित रहेंगी।
महापौर प्रतिभा जैन ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि राज्य में वांचे गुजरात अभियान के तहत अहमदाबाद में हर वर्ष अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर नामक से राष्ट्रीय पुस्तक मेला होता रहा है। पिछले वर्ष से इसका नाम अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल रखा है। इस बार 11 दिवसीय फेस्टिवल में 300 से अधिक कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी, जिसमें शहर के हर कोने तक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। एक लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले फेस्टिवल स्थल में प्रवेश और पार्किंग दोनों नि:शुल्क रहेंगी। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्राचार्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल को तीन प्रमुख जोन में विभाजित किया गया है।
इनमें चिल्ड्रन्स कॉर्नर, ज्ञान गंगा तथा स्कूल बोर्ड शताब्दी महोत्सव पवेलियन शामिल हैं।अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल के साथ-साथ 13 व 14 नवम्बर को क्विज प्रतियोगिता होगी। 15 नवम्बर को स्टोरी टेलिंग, 16 नवम्बर को फैंसी ड्रेस, किड्स पैनल डिस्कशन, 18 नवंबर को इंटर-स्कूल कॉन्टेस्ट, 19 को इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, 20 को बुक रीडिंग कॉन्टेस्ट, 21 को मस्ती की पाठशाला होगी। हरेक दिन शाम साढ़े पांच बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस तरह के कार्यक्रमों कलाकार कीर्तिदान गढ़वी, अंकित त्रिवेदी जैसे कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा। प्रतियोगिताओं में इनाम जीतने का मौका मिलेगा।
