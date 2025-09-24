सोमनाथ महादेव के पीतांबर से संवरेगा ग्रामीण महिलाओं का भविष्य, बनेंगी लखपति दीदी

प्रभास पाटण. देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ की धरा से आस्था, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की एक नई गाथा लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत यहां सोमनाथ महादेव को अर्पित होने वाले पीतांबर अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का जरिया बन रहे हैं।श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक अनूठी पहल के अंतर्गत इन वस्त्रों से कलात्मक और आकर्षक कुर्ते तैयार किए जा रहे हैं। यह न केवल देश-विदेश के भक्तों तक महादेव का प्रसाद बनकर पहुंचेंगे, बल्कि सोमनाथ के आसपास के गांवों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।

प्रधानमंत्री सह श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी का नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का मार्गदर्शन इस पहल में प्रतिबिंबित होता है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट की यह पहल सामाजिक सरोकार की पीएम मोदी की परंपरा का ही एक विस्तार है।

प्रधानमंत्री मोदी की लखपति दीदी की संकल्पना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय को एक लाख रुपए से अधिक करना है। इसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने धार्मिक और आधुनिक बिंदुओं का अद्भुत संगम करते हुए साकार रूप दिया है।