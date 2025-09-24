सोमनाथ महादेव के पीतांबर से संवरेगा ग्रामीण महिलाओं का भविष्य, बनेंगी लखपति दीदी

प्रभास पाटण. देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ की धरा से आस्था, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की एक नई गाथा लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत यहां सोमनाथ महादेव को अर्पित होने वाले पीतांबर अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का जरिया बन रहे हैं।श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक अनूठी पहल के अंतर्गत इन वस्त्रों से कलात्मक और आकर्षक कुर्ते तैयार किए जा रहे हैं। यह न केवल देश-विदेश के भक्तों तक महादेव का प्रसाद बनकर पहुंचेंगे, बल्कि सोमनाथ के आसपास के गांवों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।
प्रधानमंत्री सह श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी का नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का मार्गदर्शन इस पहल में प्रतिबिंबित होता है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट की यह पहल सामाजिक सरोकार की पीएम मोदी की परंपरा का ही एक विस्तार है।
प्रधानमंत्री मोदी की लखपति दीदी की संकल्पना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय को एक लाख रुपए से अधिक करना है। इसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने धार्मिक और आधुनिक बिंदुओं का अद्भुत संगम करते हुए साकार रूप दिया है।
यह पहल पारंपरिक प्रसाद वितरण से एक कदम आगे बढ़कर इसे रोजगार और सम्मान से जोड़ती है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के कौशल को निखारा है। ये महिलाएं अब सोमनाथ महादेव को अर्पित किए गए पीतांबर को कलात्मकता से भव्य वस्त्र प्रसाद के रूप में परिवर्तित कर रही हैं। इन कुर्तों की विशेषता केवल उनका मूल ही नहीं, बल्कि उनका आधुनिक डिजाइन भी है। रंग-बिरंगे, डिजाइनर कॉलर और शिव-तत्व से जुड़ी विशेष बैक प्रिंट के साथ तैयार किए गए ये कुर्ते आज के दौर की फैशन ट्रेंड को भी पूरा करते हैं। प्रभास पाटण के पास एक गांव की महिलाएं इस पहल से जुड़ी हैं, उनके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास है।
श्री सोमनाथ ट्रस्ट की यह पहल यह सुनिश्चित कर रही है कि अनेक महिलाओं की ओर से निर्मित यह वस्त्र प्रसाद केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित न रहे। एक सुदृढ़ वितरण प्रणाली के माध्यम से ये आकर्षक कुर्ते दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु आदि महानगरों और देश-विदेश में बैठे भक्तों तक पहुंचेंगे। इससे न केवल इन महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी कला और मेहनत को एक राष्ट्रीय मंच भी मिलेगा।
यह पहल सुंदरता, आस्था और स्त्री सशक्तिकरण का संगम है। एक ओर, जहां भक्त अपने आराध्य के प्रसाद को वस्त्र के रूप में धारण कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर, हर कुर्ते की खरीद सोमनाथ क्षेत्र की एक ग्रामीण महिला के जीवन को रोशन करने में योगदान देगी। यह कुर्ते सोमनाथ प्रसाद की वेबसाइट पर या क्यू आर कोड को स्कैन करके प्राप्त किए जा सकते हैं।