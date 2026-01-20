सिविल मेडिसिटी के एम एंड जे इंस्टीट्यूट में नेत्र रोगियों की संख्या 10 फीसदी बढ़ी

अस्पताल के आरएमओ डॉ. उमंग मिश्रा ने बताया कि यह आंकड़ा वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है, जो संस्थान की सेवाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। अस्पताल में वर्षभर में 10,299 सर्जरी की गईं। इनमें से 4,550 मोतियाबिंद सर्जरी, 870 रेटीना सर्जरी, और लगभग 150 ग्लूकोमा सर्जरी शामिल हैं। इसके अलावा 1328 मरीजों को रेटीनोपैथी के तहत इंजेक्शन दिए गए, जबकि 150 तिरछी आंख की सर्जरी और 283 इमरजेंसी ऑपरेशन पुतली फटने जैसी गंभीर स्थितियों में किए गए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बच्चों के उपचार में भी उल्लेखनीय कार्य किया। 115 छोटे आयु वर्ग के मरीजों का रेटीना संबंधित उपचार और सर्जरी की गई।