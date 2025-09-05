सरदार सरोवर-कडाणा बांध से छोड़े गए पानी से कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा

गुजरात के सबसे बड़े सरदार सरोवर नर्मदा बांध में पानी की लगातार हो रही आवक के चलते 23 गेटों से 4.7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। ऐसे में भरूच समेत कुछ जगहों पर नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर देखा गया। नर्मदा के रौद्र रूप के चलते कुछ भागों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर तीर्थ नगरी के रूप में प्रसिद्ध चाणोद में भी घाट डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि श्राद्ध पर्व के दौरान चाणोद में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होगा।दूसरी ओर कडाणा बांध से भी साढ़े पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते वडोदरा जिलों के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों के अलर्ट कर दिया गया है।