जुआ खेल रहे 11 लोग भागे, कुएं में गिरने से तीन युवकों की मौत

राजकोट. भावनगर जिले की घोघा तहसील के उखरला गांव के खेत पर सोमवार देर रात गंभीर और हृदयविदारक घटना सामने आई। जुआ खेल रहे 11 लोग भाग रहे थे, इसी दौरान कुएं में गिरने से तीन युवकों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, गांव के खेत पर सोमवार रात को अंधेरे का फायदा उठाकर करीब 11 लोग एकत्र होकर जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक किसी संदिग्ध हलचल या पुलिस के आने की अफवाह के चलते भागो, भागो.. की आवाज आई। इस दौरान भगदड़ के माहौल में अंधेरे के कारण खेत पर खुले कुएं का पता नहीं चला और तीन युवक कुएं में गिर गए। गहरे पानी में डूबने से मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई।

मृतकों में राहुल चौहान, निलेश डाभी और अजीतसिंह सिंधा शामिल हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस का काफिला तत्काल मौके पर पहुंचा। कुएं से तीनों युवकों के शव बाहर निकलवाकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भावनगर के सर टी अस्पताल पहुंचाए गए।