हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा के बीच नए ट्रैक पर ट्रायल रन, 130 की गति से दौड़ा डीजल इंजन

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा के बीच 55 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक पर शनिवार को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से डीजल इंजन ट्रायल के दौरान दौड़ा। इस ट्रैक का गेज कन्वर्जन कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की ओर इस ट्रैक पर 12 अगस्त से 14 अगस्त तक सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा। उससे पहले स्पीड ट्रायल रन किया गया।हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन से खेड़ब्रह्मा तक डीजल पावर से स्पीड ट्रायल रन सफलता पूर्वक हुआ। रेलवे सूत्रों के तहत डीजल पावर इंजन 120 से 130 की गति से दौड़ा। रेलवे बोर्ड की ओर से 482.42 करोड़ रुपए की अनुमान लागत से इस ट्रैक को परिवर्तित करने की मंजूरी दी थी। यह पूरा ट्रैक सफलता पूर्वक बदला गया है।