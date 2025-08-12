राजकोट में निकाली तिरंगा यात्रा

राजकोट महानगरपालिका की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा को जिले के प्रभारी सह कृषि मंत्री राघवजी पटेल, महापौर नयना पेढडिया ने रवाना किया। तिरंगा यात्रा चौधरी हाईस्कूल वाले रोड से आगे बढ़ी और जयंती गार्डन के पास स्थित राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचकर समाप्त हुई। इसमें व्यावसायिक संगठन, विभिन्न चैंबर्स, औद्योगिक संगठन, विभिन्न समुदाय, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग संगठन, धार्मिक संगठन, ठेकेदारों के कर्मचारी, एनजीओ, सखी मंडल, खेल संगठन, एनएसएस, एनसीसी, आइएमए, केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठन, होटल, रेस्तरां, फूड वेंडर प्रतिनिधि, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूल, मनपा संचालित हाइस्कूल, यूनिवर्सिटी, स्व-निर्भर स्कूल संचालक मंडल के तहत निजी स्कूल, ट्रस्ट संचालित स्कूलों के छात्र, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में शहरवासी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।