उंझा, आसपास के यात्रियों को मैसूरु, बीकानेर सहित प्रमुख शहरों से मिला सीधा रेल संपर्क

अहमदाबाद. मेहसाणा. उंझा, आसपास के यात्रियों को मैसूरु, बीकानेर तक सीधा रेल संपर्क मिला है।उंझा रेलवे स्टेशन पर अजमेर-मैसूरु द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 16209/16210) एवं लालगढ़-दादर राणकपुर दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 14707/14708) के ठहराव का शुभारंभ लोकसभा सांसद हरिभाई पटेल और राज्यसभा सांसद मयंक नायक ने हरी झंडी दिखाकर किया।

दादर-लालगढ़ राणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 14708) रात 11.51 बजे ऊंझा स्टेशन पहुंचेगी और रात 11.53 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार लालगढ़-दादर राणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 14707) रात 8.15 बजे ऊंझा स्टेशन पहुंचेगी और रात 8.17 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं, अजमेर-मैसूरु द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 16209) दोपहर 12.02 बजे ऊंझा स्टेशन पहुंचेगी और दोपहर 12.04 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, मंगलवार से मैसूरु-अजमेर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 16210) सुबह 7.10 बजे ऊंझा स्टेशन पहुंचेगी और सुबह 7.12 बजे प्रस्थान करेगी।

उंझा से पहली बार बैंगलूरु लगभग 1740 किमी और मैसूरु लगभग 1880 किमी की सीधी रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। उंझा स्टेशन पर अब 30 ट्रेनें ठहरेंगी। इन दोनों ट्रेनों के ठहराव से उंझा और आसपास के यात्रियों को अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलूरु, मैसूरु, दादर और लालगढ़ सहित देश के प्रमुख शहरों से सीधा और सुविधाजनक रेल संपर्क मिलेगा। अजमेर शरीफ, मैसूरु के मंदिर, और मुंबई के धार्मिक स्थल अब उंझा के नागरिकों के लिए सुलभ होंगे। अब उंझा एवं आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए अहमदाबाद, मेहसाणा या अन्य बड़े स्टेशनों तक नहीं जाना पड़ेगा।