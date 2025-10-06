वडोदरा : नदी में बहे बाइक सवार परिवार के चार सदस्य, दो बालक लापता

वडोदरा. जिले की पादरा तहसील के कोटणा गांव में कॉजवे से गुजरते समय नदी में पानी का प्रवाह बढ़ने से बाइक सवार परिवार के चार सदस्य पानी में बह गए। दो बालक - सोहम और देवांश लापता बताए गए हैं।जानकारी के अनुसार, पादरा तहसील के कोटणा गांव में ढाढर नदी के कॉजवे पर पानी का प्रवाह बढ़ने के कारण बाइक सवार हितेश पढियार का परिवार रविवार को बाइक सहित नदी में बह गया। हितेश व पत्नी को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। दंपती के दो बालक पानी के बहाव में लापता हो गए।

स्थानीय लोगों ने रविवार देर रात तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन दोनों बालक का कहीं पता नहीं लगा। वडोदरा एसडीआरएफ और दमकल टीम ने लापता बालकों की सोमवार सुबह से तलाश शुरू की। खबर लिखने तक दोनों बालकों का पता नहीं लगा।

कॉजवे पर उगी झाड़ियों को जेसीबी से हटाने का काम आरंभ किया गया। वडु पुलिस के साथ-साथ पादरा के तहसीलदार और उप तहसीलदार भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। लापता बालक सोहम और देवांश की तलाश में वडोदरा के एसडीआएफ, दमकलकर्मियों, करजण के दमकलकर्मियों की टीम जुटी रही।