वडोदरा : शराब पार्टी कर रही तीन युवतियों सहित सात लोगों को नशे की हालत में पकड़ा

वडोदरा. भायली की होटल के एक कमरे में एक युवती के जन्मदिन पर चल रही शराब पार्टी पर मंगलवार देर रात पुलिस ने छापा मारकर तीन युवतियों सहित सात लोगों को नशे की हालत में पकड़ा।

जानकारी के अनुसार, पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि भायली की एक होटल के एक कमरे में शराब पार्टी चल रही है। इसके बाद तहसील पुलिस स्टेशन का स्टाफ मंगलवार देर रात 1 बजे होटल पहुंचा और छापा मारा।

पुलिस ने होटल का एक कमरा खुलवाया। कमरा खोलने वाले ने अपना नाम दर्शन पाटिल बताया। पुलिस ने कमरे में जाकर तलाशी ली तो टेबल पर शराब की चार बोतलें मिलीं। वहां प्लास्टिक के खाली गिलास और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भी थीं।

पुलिस ने कमरे में बैठी तीन युवतियों सहित सात लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वे एक युवती के जन्मदिन पर शराब पार्टी करने के लिए एकत्र हुए थे। पुलिस ने 12 हजार रुपए की शराब की चार बोतलें, छह मोबाइल फोन सहित कुल 1.67 लाख रुपए का माल जब्त कर मामला दर्ज किया।