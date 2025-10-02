Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

दशहरे पर वाव-थराद नया जिला अस्तित्व में आया , औपचारिक उद्घाटन, चार नई तहसीलें भीं

कुपोषण, नशामुक्ति, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संकल्प

less than 1 minute read

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Oct 02, 2025

नए जिले के उद्घाटन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, मंत्री बलवंतसिंह व अन्य।

Palanpur -Gujarat गुजरात में विजयादशमी पर नए जिले के रूप में वाव-थराद गुरुवार से अस्तित्व में आ गया। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और राज्य सरकार के मंत्री बलवंतसिंह राजपूत की उपस्थिति में नए जिले के साथ चार नई तहसीलों -ओगड़, धरणीधर, राह और हडाद- का भी औपचारिक रूप से उद्घाटन किया।इस अवसर पर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संकल्प से गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र वाव-थराद को जिले का दर्जा मिल गया। इस जिले में चार तहसीलें भी समाहित हुई हैं। उनके अनुसार सरकार ने लोगों की मांग को कम समय में स्वीकार कर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नए जिले को युवा और ऊर्जावान अधिकारी मिले हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वालों को बनासवासी के रूप में जाना जाता है। नए जिले के रूप में सभी को ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि वाव-थराद जिले का नाम पूरे देश में हो और इस क्षेत्र का नाम गूंजे। इस क्षेत्र में कुपोषित, व्यसन मुक्ति, शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता का भी संकल्प लिया गया।

1960 में थे 17 जिले, अब हुए 34

मंत्री राजपूत ने नागरिकों को नए जिले की बधाई देते हए कहा कि गांधी जयंती और विजयादशमी पर नागरिकों को यह खुशहाली मिली है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र को स्वास्थ्य, शिक्षा, नर्मदा जल सहित अनेक सुविधाएं दी गईं हैं। राजपूत ने कहा कि 1960 में गुजरात में केवल 17 जिले थे। अब इस जिले के साथ 34 हो गए हैं। इस अवसर पर वाव विधायक स्वरूपजी ठाकोर व पूर्व सांसद परबत पटेल, बनासकांठा जिला कलक्टर मिहिर पटेल भी उपस्थित रहे। नए जिले की जनसंख्या 9 लाख 78 हजार 840 है। इसमें 413 गांव हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

02 Oct 2025 11:11 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / दशहरे पर वाव-थराद नया जिला अस्तित्व में आया , औपचारिक उद्घाटन, चार नई तहसीलें भीं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

दशहरे के दिन गोधरा में अचानक चलने लगा बुलडोजर, धड़ाधड़ ढाह दिए गए 35 मकान; SP बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत…

राष्ट्रीय

गुजरात का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध लबालब, जलस्तर 138.68 मीटर पर पहुंचा

Narmda dam
समाचार

सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 3 अक्टूबर से शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई

city deo ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में पूजी जाती हैं भद्रकाली माता

अहमदाबाद

Ahmedabad: होर्डिंग लगाते समय हादसा, तीसरे श्रमिक ने भी तोड़ा दम, दो गिरफ्तार

bopal
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.