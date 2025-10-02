दशहरे पर वाव-थराद नया जिला अस्तित्व में आया , औपचारिक उद्घाटन, चार नई तहसीलें भीं

नए जिले के उद्घाटन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, मंत्री बलवंतसिंह व अन्य।
Palanpur -Gujarat गुजरात में विजयादशमी पर नए जिले के रूप में वाव-थराद गुरुवार से अस्तित्व में आ गया। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और राज्य सरकार के मंत्री बलवंतसिंह राजपूत की उपस्थिति में नए जिले के साथ चार नई तहसीलों -ओगड़, धरणीधर, राह और हडाद- का भी औपचारिक रूप से उद्घाटन किया।इस अवसर पर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संकल्प से गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र वाव-थराद को जिले का दर्जा मिल गया। इस जिले में चार तहसीलें भी समाहित हुई हैं। उनके अनुसार सरकार ने लोगों की मांग को कम समय में स्वीकार कर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नए जिले को युवा और ऊर्जावान अधिकारी मिले हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वालों को बनासवासी के रूप में जाना जाता है। नए जिले के रूप में सभी को ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि वाव-थराद जिले का नाम पूरे देश में हो और इस क्षेत्र का नाम गूंजे। इस क्षेत्र में कुपोषित, व्यसन मुक्ति, शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता का भी संकल्प लिया गया।
मंत्री राजपूत ने नागरिकों को नए जिले की बधाई देते हए कहा कि गांधी जयंती और विजयादशमी पर नागरिकों को यह खुशहाली मिली है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र को स्वास्थ्य, शिक्षा, नर्मदा जल सहित अनेक सुविधाएं दी गईं हैं। राजपूत ने कहा कि 1960 में गुजरात में केवल 17 जिले थे। अब इस जिले के साथ 34 हो गए हैं। इस अवसर पर वाव विधायक स्वरूपजी ठाकोर व पूर्व सांसद परबत पटेल, बनासकांठा जिला कलक्टर मिहिर पटेल भी उपस्थित रहे। नए जिले की जनसंख्या 9 लाख 78 हजार 840 है। इसमें 413 गांव हैं।
