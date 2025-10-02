दशहरे पर वाव-थराद नया जिला अस्तित्व में आया , औपचारिक उद्घाटन, चार नई तहसीलें भीं

Palanpur -Gujarat गुजरात में विजयादशमी पर नए जिले के रूप में वाव-थराद गुरुवार से अस्तित्व में आ गया। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और राज्य सरकार के मंत्री बलवंतसिंह राजपूत की उपस्थिति में नए जिले के साथ चार नई तहसीलों -ओगड़, धरणीधर, राह और हडाद- का भी औपचारिक रूप से उद्घाटन किया।इस अवसर पर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संकल्प से गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र वाव-थराद को जिले का दर्जा मिल गया। इस जिले में चार तहसीलें भी समाहित हुई हैं। उनके अनुसार सरकार ने लोगों की मांग को कम समय में स्वीकार कर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नए जिले को युवा और ऊर्जावान अधिकारी मिले हैं।