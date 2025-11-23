झोली में ले जाते समय प्रसूता ने कच्चे रास्ते पर दिया बच्चे को जन्म, दोनों स्वस्थ

छोटा उदेपुर. जिले की नसवाडी तहसील के घुमना गांव में झोली में ले जाते महिला ने रास्ते पर बच्चे को जन्म दे दिया।

जानकारी के अनुसार, घुमना गांव निवासी गर्भवती महिला रवीता विकेश भील को रविवार को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। गांव तक पक्की सड़क के अभाव के कारण परिजन झोली में लेकर निकले।

कच्चे रास्ते के कारण निजी जीप छोटी उमर गांव में खड़ी थी, जबकि 108 एम्बुलेंस सांकीबारी गांव में खड़ी थी। झोली में लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता तय करते ही महिला का प्रसव कच्चे रास्ते पर ही हो गया। इसके बाद जच्चा-बच्चा को छोटी उमर गांव ले जाया गया।

महिला के पति विकेश ने 2 हजार रुपए किराया देकर छोटी उमर गांव से निजी जीप से महिला को सांकीबारी गांव के पक्के रास्ते पर खड़ी 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वहां से दुग्धा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति अच्छी बताई गई है।

खेन्दा गांव की कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़क का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ। इसी कारण 108 एम्बुलेंस को सांकीबारी गांव तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ा। खेन्दा गांव की सड़क होने पर 108 एम्बुलेंस केवल 3 किलोमीटर में छोटी उमर गांव तक पहुंच सकती थी।