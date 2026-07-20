Gujarat Murder: 2 लोगों के साथ होटल पहुंची महिला की मिली लाश, पोस्टमार्टम में खुला राज, पति पर हत्या का आरोप

तीनों ने होटल में कमरा बुक कराया। कमरे में जाने के कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति बाहर निकल गया, जबकि दूसरा लगभग दो घंटे तक कमरे में रुका रहा। बाद में वह भी बाहर आया और होटल संचालक से कहा कि मैं फोन करूंगा तब दरवाजा खोलना। इसके बाद वह वहां से चला गया। काफी देर तक फोन नहीं आने पर होटल संचालक ने स्वयं संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। इसके बाद होटल मालिक को सूचना दी गई।