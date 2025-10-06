गुजरात में स्कूली शिक्षा का अंग बना योग, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय गुजरात की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 11वीं, 12वीं सामान्य संकाय की स्कूलों में जून-2026 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्षय से लागू होगा। जून-2026 से पहले 11वीं सामान्य संकाय में यह निर्णय लागू होगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जून 2027 से 12वीं सामान्य संकाय में लागू होगा। जिससे जून 2026 से 11वीं सामान्य संकाय के विद्यार्थी चित्रकला, संगीत के विकल्प के रूप में योग को विषय के रूप में चुन सकेंगे। इन दोनों विषय का 100 अंक को 40 अंक सैद्धांतिक और 60 अंक प्रायोगिक परीक्षा के रूप में विभाजित किए हैं। सैद्धांतिक में पास होने को 13 और प्रायोगिक में पास होने को 20 अंक अनिवार्य हैं।