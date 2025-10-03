बोपल में कंस्ट्रक्शन साइट पर युवक की हत्या, एक गिरफ्तार

बोपल थाने के पीआई बी टी गोहिल के अनुसार 30 सितंबर की मध्यरात्रि बाद बोपल गांव में सत्यमेव साइट के सामने खुले मैदान में आदित्य और आरोपी नरेश के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और झगड़ा हो गया था। नरेश ने आदित्य के माथे में कड़ा मार दिया था। उसके बाद एक अक्टूबर को सुबह आठ बजे आदित्य उसके साथी सुनील मालीवाड के साथ बोपल की स्प्लेन्डोरा-2 लेबर कॉलोनी में पानी भरने गया था। इसी कॉलोनी में रहने वाले नरेश ने उसके तीन अन्य मित्रों के साथ मिलकर रात के झगड़े को लेकर आदित्य व सुनील से झगड़ा किया।