बोपल में कंस्ट्रक्शन साइट पर युवक की हत्या, एक गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर से सटे जिले के बोपल थाना क्षेत्र में स्वामीनारायण मंदिर के पास स्प्लेन्डोरा-2 नाम की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक अक्टूबर की सुबह 8 बजे तीक्ष्ण हथियार से वार कर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में लिप्त मुख्य आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के डूंगरपुर से धर दबोचा है। दो आरोपी अभी भी फरार हैं।
बोपल थाने के पीआई बी टी गोहिल के अनुसार 30 सितंबर की मध्यरात्रि बाद बोपल गांव में सत्यमेव साइट के सामने खुले मैदान में आदित्य और आरोपी नरेश के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और झगड़ा हो गया था। नरेश ने आदित्य के माथे में कड़ा मार दिया था। उसके बाद एक अक्टूबर को सुबह आठ बजे आदित्य उसके साथी सुनील मालीवाड के साथ बोपल की स्प्लेन्डोरा-2 लेबर कॉलोनी में पानी भरने गया था। इसी कॉलोनी में रहने वाले नरेश ने उसके तीन अन्य मित्रों के साथ मिलकर रात के झगड़े को लेकर आदित्य व सुनील से झगड़ा किया।
इस दौरान नरेश ने चाकू से सुनील के पेट में एक वार कर दिया, जिससे जख्मी होने पर सुनील की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने सुनील के पिता दिनेश मालीवाड की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया है। सुनील मूलरूप से मध्यप्रदेश के धार जिले की धरमपुरी तहसील के सरजापुर गांव का रहने वाला था। फिलहाल बोपल में सत्यमेव कंस्ट्रक्शन साइट कॉलोनी में रहता था।
हत्या को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें गठित कीं। आरोपी के राजस्थान के डूंगरपुर फरार होने की सूचना पर पुलिस ने एक टीम वहां भेजकर आरोपी नरेश अहारी को पकड़ लिया। वह डूंगरपुर जिले की जोतरी तहसील के रंगपुर गांव का मूल निवासी है। फिलहाल बोपल में स्प्लेन्डोरा-2 साइट लेबर कॉलोनी में रहता था। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
