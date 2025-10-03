Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

बोपल में कंस्ट्रक्शन साइट पर युवक की हत्या, एक गिरफ्तार

-मृतक मध्यप्रदेश का मूल निवासी, दो आरोपी अभी भी फरार

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 03, 2025

Mrutak

मृतक युवक

Ahmedabad. शहर से सटे जिले के बोपल थाना क्षेत्र में स्वामीनारायण मंदिर के पास स्प्लेन्डोरा-2 नाम की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक अक्टूबर की सुबह 8 बजे तीक्ष्ण हथियार से वार कर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में लिप्त मुख्य आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के डूंगरपुर से धर दबोचा है। दो आरोपी अभी भी फरार हैं।

बोपल थाने के पीआई बी टी गोहिल के अनुसार 30 सितंबर की मध्यरात्रि बाद बोपल गांव में सत्यमेव साइट के सामने खुले मैदान में आदित्य और आरोपी नरेश के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और झगड़ा हो गया था। नरेश ने आदित्य के माथे में कड़ा मार दिया था। उसके बाद एक अक्टूबर को सुबह आठ बजे आदित्य उसके साथी सुनील मालीवाड के साथ बोपल की स्प्लेन्डोरा-2 लेबर कॉलोनी में पानी भरने गया था। इसी कॉलोनी में रहने वाले नरेश ने उसके तीन अन्य मित्रों के साथ मिलकर रात के झगड़े को लेकर आदित्य व सुनील से झगड़ा किया।

इस दौरान नरेश ने चाकू से सुनील के पेट में एक वार कर दिया, जिससे जख्मी होने पर सुनील की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने सुनील के पिता दिनेश मालीवाड की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया है। सुनील मूलरूप से मध्यप्रदेश के धार जिले की धरमपुरी तहसील के सरजापुर गांव का रहने वाला था। फिलहाल बोपल में सत्यमेव कंस्ट्रक्शन साइट कॉलोनी में रहता था।

मुख्य आरोपी को डूंगरपुर से पकड़ा

हत्या को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें गठित कीं। आरोपी के राजस्थान के डूंगरपुर फरार होने की सूचना पर पुलिस ने एक टीम वहां भेजकर आरोपी नरेश अहारी को पकड़ लिया। वह डूंगरपुर जिले की जोतरी तहसील के रंगपुर गांव का मूल निवासी है। फिलहाल बोपल में स्प्लेन्डोरा-2 साइट लेबर कॉलोनी में रहता था। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

03 Oct 2025 11:10 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बोपल में कंस्ट्रक्शन साइट पर युवक की हत्या, एक गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद बना सरकार और पार्टी के पावर का केंद्र

kamlam
अहमदाबाद

जगदीश विश्वकर्मा होंगे गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष

jagdish
अहमदाबाद

दशहरे पर वाव-थराद नया जिला अस्तित्व में आया , औपचारिक उद्घाटन, चार नई तहसीलें भीं

अहमदाबाद

दशहरे के दिन गोधरा में अचानक चलने लगा बुलडोजर, धड़ाधड़ ढाह दिए गए 35 मकान; SP बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत…

राष्ट्रीय

गुजरात का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध लबालब, जलस्तर 138.68 मीटर पर पहुंचा

Narmda dam
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.