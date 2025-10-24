Patrika LogoSwitch to English

यात्रियों के लिए राहतभरी खबर, अतिरिक्त यात्री भार के कारण चलेंगी 12 स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम

त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भार के मद्देनजर रेलवे का स्पेशल ट्रेन संचालन जारी है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने बताया कि अजमेर मंडल से 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

अजमेर

kamlesh sharma

Oct 24, 2025

अजमेर। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भार के मद्देनजर रेलवे का स्पेशल ट्रेन संचालन जारी है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने बताया कि अजमेर मंडल से 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। शनिवार को मंडल से 12 ट्रेनों का संचालन होगा। इसके तहत अजमेर-भिवानी स्पेशल अजमेर से 17.30 बजे रवाना होगी। कोयंबटूर -जयपुर स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 10:30 बजे आएगी और 10:40 बजे रवाना होगी।

तिरुपति -हिसार स्पेशल अजमेर 4:50 बजे आएगी और 5:00 रवाना होगी। शकूरबस्ती- भावनगर स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 21:20 बजे आएगी और 21:30 रवाना होगी। साबरमती -हरिद्वार स्पेशल 16:00 बजे आएगी 16:10 बजे रवाना होगी। पटना- साबरमती स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 2:00 बजे आएगी और 2:10 बजे रवाना होगी।

इसी तरह डॉ अम्बेडकर नगर- जयपुर स्पेशल अजमेर 14:55 बजे आयेगी और 15:05 बजे रवाना होगी। गोरखपुर- साबरमती स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 7:10 बजे आएगी और 7: 20 बजे जाएगी।

साबरमती -बेगूसराय स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 21.05 बजे आएगी और 21:15 बजे रवाना होगी। बेगूसराय- साबरमती स्पेशल अजमेर 19:05 बजे आगमन और 19:15 बजे प्रस्थान करेगी। उदयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 16.35 बजे आएगी और 16.45 बजे जाएगी। मदार जंक्शन रोहतक स्पेशल मदार से 4.30 बजे रवाना होगी।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / यात्रियों के लिए राहतभरी खबर, अतिरिक्त यात्री भार के कारण चलेंगी 12 स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

